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Další palba na Kyjev. Rusové zaútočili na Severní most během návštěvy Merze

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  11:58aktualizováno  11:58
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz navštívili Náměstí Nezávislosti v Kyjevě na Ukrajině, kde stojí provizorní památník padlým ukrajinským obráncům v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu. (4. října 2026) | foto: Reuters

Rusko zaútočilo na severní most v Kyjevě (3. října 2026)
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Ruská armáda v neděli opět zaútočila na Severní most v Kyjevě, oznámil starosta Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě města německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit.

Rusko v noci na dnešek podnikalo vlny dronových útoků na Kyjev, zatímco východoukrajinské město Izjum čelilo útoku salvových raketometů, uvedly místní úřady.

Severní most před Dněpr v neděli opět zasáhl ruský dron, píše agentura AP s odkazem na video kolující na sociálních sítích, na němž je vidět dron, jak dopadá na most s projíždějícími auty. Kličko na platformě Telegram uvedl, že dron zasáhl vozovku a na místo zamířily záchranné složky. Úřady zatím nehlásí zraněné.

Ruská armáda na důležitý most udeřila už v sobotu, přičemž zranila dva lidi. V předešlých dnech byl zasažen i Jižní most při vlně dronových útoků, které podle představitelů města devastují Kyjev.

Kličko informoval také o dopadu trosek dronu na dům v kyjevské Dniprovské čtvrti. Další úlomky podle něj dopadly do otevřeného prostoru u silnice. Incidenty nezpůsobily požár.

Kyjevská vojenská správa v noci na platformě Telegram sdělila, že v Desňanské čtvrti v důsledku dronového útoku vypukl požár. V následujících hodinách opakovaně varovala obyvatele před dalšími útoky.

„Vyzýváme obyvatele města, aby se uchýlili do nejbližších krytů,“ psala.

Podle Klička ruské útoky v Desňanské čtvrti poškodily tepelnou rozvodnou síť a byly přerušeny dodávky teplé vody. Opraváři pracují na jejich obnově, dodal.

Ruská armáda v noci zaútočila na Izjum v Charkovské oblasti, podle předběžných informací s pomocí velkorážných raketometů, uvedla vojenská správa města. Útok způsobil požár v podniku, který v té době nebyl v provozu. Poškozeny byly také obytné domy.

Merze na dnešní neohlášené návštěvě Kyjeva doprovázejí šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů má kancléř v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem.

Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.

Ukrajina pátým rokem čelí rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně.

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