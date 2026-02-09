Moskva tvrdí, že atentát na generála GRU byl řízen z Ukrajiny za pomoci Polska

Ruská média uvedla, že muže, který se narodil v roce 1960, Spojené arabské emiráty předaly Rusku. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu. Ruský vyšetřovací výbor tvrdí, že útočník pracoval na pokyn ukrajinských tajných služeb, což Kyjev popírá.
Podle Interfaxu dva zadržení ruští občané začali o okolnostech útoku vypovídat. FSB podle ruské agentury tvrdí, že Polsko se podílelo na náboru střelce. FSB ovšem podle agentury Reuters nepředložila žádné ověřitelné důkazy pro své tvrzení.
Útočník podle ruských úřadů a médií v pátek několikrát postřelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domů na severozápadě Moskvy a poté z místa činu uprchl. Čtyřiašedesátiletý důstojník GRU skončil v nemocnici. Podle sobotních informací serveru Kommersant podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.