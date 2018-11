Ruská loď narazila do ukrajinské, ta prý vplula do ruských vod

Moskva/Kyjev Loď ruské pohraniční stráže v neděli úmyslně narazila do ukrajinského remorkéru, oznámilo velení ukrajinského námořnictva. Naopak podle ruské tajné služby FSB, jejíž součástí je i pohraniční stráž, tři ukrajinská plavidla vplula do ruských vod. K incidentu došlo v Kerčském průlivu, kde Rusko postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym a kde podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodu plavby z Černého do Azovského moře.

Rusko-ukrajinské vztahy jsou více než napjaté od svržení proruského prezidenta v Kyjevě a následné ruské anexe Krymu a propuknutí povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny v roce 2014. Kyjev anexi Krymu neuznává a označuje poloostrov - podobně jako povstalci ovládnutou část Donbasu - za okupované území.



„Ruské pohraniční lodě v neděli podnikly otevřeně agresivní činy proti lodím vojenského námořnictva Ukrajiny,“ uvedlo velení ukrajinského námořnictva. To podle listu Ukrajinska pravda také informovalo, že v neděli dva malé dělové čluny v doprovodu remorkéru ukrajinského námořnictva uskutečňovaly plánovanou a i ruským úřadům předem ohlášenou plavbu z černomořského přístavu Oděsa do Mariupolu na březích Azovského moře.

„Avšak navzdory konvenci OSN o mořském právu a rusko-ukrajinské dohodě o spolupráci při využití Azovského moře a Kerčského průlivu pohraniční lodě Ruské federace - kutry Don třídy Sobol a Suzdalec třídy Mangust - uskutečnily otevřenou agresi proti ukrajinskému námořnictvu,“ praví se v ukrajinském komuniké. Kutr Don podle něj narazil do remorkéru, který poškodil. „Okupanti (Rusové) odmítají zajistit právo svobodné plavby, zaručené mezinárodními dohodami,“ zdůraznili Ukrajinci.

Ruská pohraniční stráž naopak podle listu Kommersant tvrdí, že ukrajinské lodě „překročily ruské hranice a vpluly do dočasně uzavřené oblasti výsostných vod Ruské federace“, čímž porušily konvenci OSN o mořském právu, „nebezpečně manévrovaly“ a „nepodřizovaly se zákonným požadavkům ruských úřadů“.