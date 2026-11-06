Večírek v knihovně „Lenince“ rozhořčil Rusy. Kritici mluví o pekelném plese

Kritici ji považují za nezodpovědné chování vůči kulturnímu dědictví a volají po propuštění vedení knihovny, informoval server Meduza.
Kanál Astra v pátek uvedl, že předsedkyně výboru pro rodinnou politiku Dumy Nina Ostaninová kvůli akci napsala kritický dopis ministryni kultury Olze Ljubimovové.
Na videích na sociálních sítích z večírku jsou vidět sály plné lidí, v nichž hraje hlasitá muzika doprovázená probleskujícími světelnými efekty. Na programu však kromě hudby byly například také poezie, představení a světelné instalace. Program zahájila proválečná básnířka Anna Revjakinová, píše Meduza. Na tanečních parketech, které byly zřízeny ve třech čtenářských sálech, se sešly přibližně tři tisíce lidí.
„Pro mě je knihovna opravdovým chrámem, svatyní,“ komentovala Ostaninová. Uvedla, že pořádání podobných akcí je v rozporu s výnosem prezidenta Vladimira Putina o ochraně tradičních hodnot. Prováleční blogeři a vlastenečtí aktivisté párty srovnávají s pekelným plesem.
K akci se na dotaz ruské stanice RBK vyjádřilo také ministerstvo kultury. Podle něj organizátoři událost, kterou označili jako příležitost přiučit se něco o literatuře nezvyklým způsobem, ohlásili na začátku října. Návštěvníci měli v souladu se speciální etiketou večírku v knihovně například zakázáno sahat na knihy a vybavení, tančit na stolech, kouřit, pít alkohol nebo do sálů nosit jídlo a pití.
„Není to diskotéka ve skladišti knih. Je to snaha mluvit s novou generací jejím jazykem, abychom ji přilákali k jazyku našemu. K jazyku Tolstého, Dostojevského a Puškina,“ komentovala událost knihovna podle kanálu Podjom. Akce prý přilákala živé, hlasité a zvídavé publikum, o kterém světové knihovny jen tajně sní. Všech tři tisíce návštěvníků si podle ní zřídilo čtenářské průkazky.