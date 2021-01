Ruská policie provedla razii v bytě zatčeného Navalného a v kancelářích Fondu boje s korupcí

Moskva Pracovníci ruských úřadů prohledali byt opozičního předáka Alexeje Navalného, informoval na twitteru ředitel Navalného Fondu boje s korupcí Ivan Ždanov. Příslušníci speciálních jednotek v rouškách podle Ždanova vylomili dveře moskevského bytu, v němž se v tu chvíli nacházel Oleg Navalnyj, bratr známého politického aktivisty, který byl před více než týdnem krátce po svém návratu do Ruska zatčen a je ve vazbě.

Ždanov později upřesnil, že razie souvisí s podezřením úřadů na porušení epidemických opatření.



Policie kromě toho dorazila také do bytu, kde v tuto chvíli žije Navalného manželka Julija. I do něj se podle televize Dožď jednotky dostaly vylomením dveří. Ždanov krátce předtím zveřejnil video, v němž je slyšet, jak se příslušníci bezpečnostních orgánů do bytu dobývají a žena je žádá, aby vyčkali čtvrt hodiny do příjezdu jejího advokáta. Úřady zahájily razii také v kancelářích Fondu boje s korupcí, upozornil Ždanov. Prohlídce se nevyhnula ani právnička Fondu Ljubov Sobolová, informoval server Baza.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Ždanov uvedl, že prohlídku v bytě Navalného provádějí pracovníci ministerstva vnitra na základě článku trestního zákoníku pojednávajícího o porušení epidemických pravidel, které způsobí nebo může způsobit hromadnou nákazu lidí. Ministerstvo vnitra dříve informovalo, že zahájilo mimo jiné na základě tohoto článku trestní stíhání proti lidem, kteří se v sobotu po celé zemi účastnili nepovolených demonstrací, napsala agentura Interfax. Demonstrace za propuštění Navalného jen v samotné Moskvě přilákaly podle agentury Reuters asi 40 000 lidí. Vyzval k nim sám zatčený aktivista.

Ruské bezpečnostní síly na demonstracích o víkendu zadržely několik tisíc lidí.

Na Navalného soud uvalil třicetidenní vazbu poté, co se aktivista vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Pokus o otravu Navalnyj připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Kreml jeho obvinění popírá. Ruská vězeňská služba Navalného viní ze systematického porušování režimu podmíněného trestu, který mu byl uložen za údajnou zpronevěru.