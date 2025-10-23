Vydal se na válečnou stezku! V Rusku zuří po Trumpově uvalení ropných sankcí

Autor: ,
  10:48aktualizováno  10:48
Moskva označila nové americké protiruské sankce za extrémně kontraproduktivní, pokud jde o mír na Ukrajině. Ruské cíle na Ukrajině zůstávají podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové nezměněné. Exprezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv nařkl Donalda Trumpa z válečného tažení.
Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv v Moskvě (17. července...

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv v Moskvě (17. července 2025) | foto: Yekaterina Shtukina / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský ropný gigant Rosněfť. Ilustrační snímek.
Obří ropná rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (3. března 2022)
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)
Americký ministr financí Scott Bessent (23. dubna 2025)
23 fotografií

Spojené státy ve středu večer uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.

Americký prezident Donald Trump pak v noci řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

V Rusku jsou tyto kroky terčem tvrdé kritiky. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv je dokonce označil za akt války.

„USA jsou naším nepřítelem a jejich upovídaný ‚mírotvůrce‘ se nyní naplno vydal na válečnou stezku proti Rusku,“ napsal Medveděv na telegramu. Trump se podle něj přidal k „šílené Evropě“.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.