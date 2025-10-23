Spojené státy ve středu večer uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.
Americký prezident Donald Trump pak v noci řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
V Rusku jsou tyto kroky terčem tvrdé kritiky. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv je dokonce označil za akt války.
„USA jsou naším nepřítelem a jejich upovídaný ‚mírotvůrce‘ se nyní naplno vydal na válečnou stezku proti Rusku,“ napsal Medveděv na telegramu. Trump se podle něj přidal k „šílené Evropě“.