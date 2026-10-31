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Noční údery: Mrtvý po ruském náletu na Dnipro, Ukrajinci udeřili v Brjansku

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  8:52aktualizováno  9:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Rusko v noci na dnešek útočilo pomocí dronů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Jeden člověk při útocích přišel o život a dva lidé byli zraněni. Na síti Telegram to uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Při ukrajinském dronovém útoku na soukromý dům v ruské Brjanské oblasti zemřeli dva lidé a dalších pět utrpělo zranění, uvedly tamní úřady.

Ruské vojenské síly podle nich v Brjanské oblasti za posledních 24 hodin zničily 29 ukrajinských dronů.

Rusko v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti podle Hanži provedlo více než 20 dronových útoků. Údery poškodily infrastrukturu v Dnipru i dalších částech Dněpropetrovské oblasti. Zasáhly mimo jiné soukromý dům a blíže nespecifikovaný průmyslový objekt, plyne ze sdělení šéfa oblastní správy.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

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