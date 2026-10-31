Ruské vojenské síly podle nich v Brjanské oblasti za posledních 24 hodin zničily 29 ukrajinských dronů.
Rusko v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti podle Hanži provedlo více než 20 dronových útoků. Údery poškodily infrastrukturu v Dnipru i dalších částech Dněpropetrovské oblasti. Zasáhly mimo jiné soukromý dům a blíže nespecifikovaný průmyslový objekt, plyne ze sdělení šéfa oblastní správy.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.