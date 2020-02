Ruské družice začaly sledovat americký špionážní satelit, připustil šéf Vesmírných sil USA. Prý jej mohou odposlouchávat

Prvních podivností si americká armáda všimla na konci listopadu loňského roku. Ruský satelit, který se do vesmíru dostal za pomoci rakety Sojuz, se po čtrnácti dnech na orbitu rozdělil vedví. Podle generála Johna Raymonda, nového šéfa amerických vesmírných jednotek, se jeden satelit „narodil“ z druhého. „Představte si to jako matrjošku, druhý satelit vyšel z prvního,“ uvedl Raymond pro magazín Time.



Manévr pak začátkem prosince potvrdilo i ruské ministerstvo obrany s tím, že družice nazvané Kosmos 2542 a Kosmos 2543 mají za cíl hodnotit technický stav dalších ruských satelitů. Namísto toho se však v půlce ledna začaly ruské satelity přibližovat k americkému stroji USA 245 třídy KH-11, přičemž sledovaly jeho senzory i to, kam směřují jeho kamery.

Americký družice této třídy bývají považované za nejvýkonnější ve své kategorii. Podle analytiků byl satelitem USA 224 pořízený detailní snímek íránského vesmírného centra, který v srpnu loňského roku sdílel na Twitteru prezident Donald Trump. USA mají ve vesmíru v současné době čtyři satelity třídy KH-11, které neustále rotují kolem Země, aby pokrývaly celý její povrch.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3