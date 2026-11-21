Vyjádřila solidaritu se skandinávskou zemí i dalšími zeměmi EU, které jsou cílem ruských hybridních útoků. „Ruské hybridní hrozby jsou stále méně hybridní a stále reálnější,“ uvedla šéfa unijní exekutivy. Dodala, že EU má nástroje, jak v případě takových útoků jednat a že brzy představí novou evropskou bezpečnostní strategii „pro posílení naší připravenosti a možností odstrašení“.
Dánsko v pátek oznámilo, že v souvislosti s plánovaným atentátem na rappera, baviče a influencera Alberta Vasiljeva vyhostí ruského diplomata. Z útoku, který byl naplánovaný na 25. září, policie podezírá dva Dány, které podle Kodaně naverbovala ruská rozvědka. Oba muži to popřeli.
Rusko Vasiljeva obviňuje, že se chystal ze Slovenska přes Polsko a Bělorusko propašovat do okolí Moskvy drony, které by ve městě napadly strategické objekty. Umělec takové obvinění odmítá.
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16. září 2026