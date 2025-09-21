Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN

  14:30aktualizováno  14:30
Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady požádala. V úterý chce incidentu věnovat podle agentury Reuters zabývat Severoatlantická aliance, kterou Estonsko požádalo o konzultace podle článku čtyři smlouvy.
Jednání Rady bezpečnosti OSN o situaci na Ukrajině (14. dubna 2014)

Jednání Rady bezpečnosti OSN o situaci na Ukrajině (14. dubna 2014) | foto: AP

Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května...
Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
MiG-31
5 fotografií

„RB OSN se v pondělí 22. září sejde na naléhavě svolané schůzi, aby posoudila zjevné porušení estonského vzdušného prostoru Ruskem,“ stojí v komuniké estonského ministerstva zahraničí. Je to poprvé za 34 let od přijetí Estonska do OSN, kdy tato členská země Severoatlantické aliance a Evropské unie požádala o svolání RB OSN.

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti vetřelcům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky. Rusko, které je stálým členem RB OSN a má tedy právo veta, popřelo, že by jeho letouny narušily vzdušný prostor pobaltské země.

„Takové chování nezbytně vyžaduje mezinárodní reakci,“ prohlásil šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna, podle kterého se Rusko snaží testovat odhodlání Evropy a NATO.

Článek 4 NATO

Estonská vláda se rozhodla požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli narušení vzdušného prostoru země ruskými stíhačkami, oznámil premiér Kristen Michal v pátek. O incidentu bude Severoatlantická rada NATO jednat v úterý.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

Dříve v tomto měsíci o aktivaci tohoto článku požádalo Polsko kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru země, ve které se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu bránící se ruské agresi. V pátek polská pohraniční stráž informovala o další provokaci v podobě nízkého přeletu dvou ruských stíhaček nad těžařskou plošinou polské firmy na Baltu.

