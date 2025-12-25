Ruské bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem

Autor: ,
  15:26
Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala dnes Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let a v některých úsecích se v blízkosti ruských strojů objevily zahraniční stíhačky.

„Všechny lety letounů ruských vzdušných a kosmických sil se uskutečňují v přísném souladu s mezinárodními pravidly o využívání vzdušného prostoru,“ uvedlo ruské ministerstvo a dodalo, že ochranu bombardérů při nynější misi zajišťovaly stíhací letouny ruského námořnictva Su-33.

Tu-95MS (v kódovém označení NATO Bear-H) je strategický bombardér s doletem přes 15 tisíc kilometrů, který může nést jaderné i konvenční rakety. Moskva stroje této řady využívá k demonstrativním přeletům, ale také je v poslední době zapojila do útoků na Ukrajinu.

„Posádky (ruského) dálkového letectva pravidelně provádějí lety nad neutrálními vodami Arktidy, severního Atlantiku, Tichého oceánu, Baltského a Černého moře,“ uvádí se v dnešním prohlášení Moskvy.

Americký letoun F-35 Lightning II vyprovází ruské stroje Tu-95 a Su-35 nad Beringovým mořem. (22. července 2025)
Ruské letouny Su-33 na palubě letadlové lodi Admirál Kuzněcov (15. listopadu 2016)
Kolem Evropy v posledních dnech létaly ruské bombardéry Tu-95 v doprovodu tankovacích letounů, stíhací suchoje a migy.
Ruský bombardér Tu-95 neboli Medvěd přistává na vojenské letecké základně v Engelsu, asi 900 km jižně od Moskvy, 7. srpna 2008.
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.