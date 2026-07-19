Moskva útočí na Kyjev a další města za použití dronů a balistických střel téměř každý den od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022.
K nynějšímu ruskému útoku došlo jen den poté, co v sobotu Ukrajina zasáhla logistické centrum v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy. Podle AFP si ukrajinský úder vyžádal osm obětí na životech a přes 20 zraněných.
Kyjev v posledních měsících zintenzivnil útoky na ruském území, přičemž se zaměřuje zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin. Snaží se tak zvýšit tlak na ruské finance využívané Moskvou k vedení více než čtyři roky trvající války proti Ukrajině.
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18. července 2026