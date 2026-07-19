Ruské drony a střely zasáhly noční Kyjev. Po útoku na obytný dům zemřel člověk

Autor: ,
  8:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský útok na Kyjev si vyžádal minimálně jednu oběť (19. července 2026)

Ruský útok na Kyjev si vyžádal minimálně jednu oběť (19. července 2026) | foto: Reuters

Hasiči bojují s následky ruských útoků na Kyjev (19. července 2026)
Hasiči bojují s následky rozsáhlých ruských útoků na Kyjev (19. července 2026)
Hasiči likvidují následky ruských úderů na Kyjev. Po zásahu obytného domu...
Hasiči likvidují následky ruských úderů na Kyjev. Po zásahu obytného domu...
22 fotografií
Nejméně jednu oběť a pět zraněných si vyžádaly ruské noční údery na Kyjev, informovala vojenská správa metropole. Starosta města Vitalij Kličko již dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně pěti kyjevských čtvrtích.

Moskva útočí na Kyjev a další města za použití dronů a balistických střel téměř každý den od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022.

K nynějšímu ruskému útoku došlo jen den poté, co v sobotu Ukrajina zasáhla logistické centrum v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy. Podle AFP si ukrajinský úder vyžádal osm obětí na životech a přes 20 zraněných.

Kyjev v posledních měsících zintenzivnil útoky na ruském území, přičemž se zaměřuje zejména na logistickou infrastrukturu a na zařízení související se zpracováním nerostných surovin. Snaží se tak zvýšit tlak na ruské finance využívané Moskvou k vedení více než čtyři roky trvající války proti Ukrajině.

18. července 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.