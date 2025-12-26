„Nepřítel pokračuje ve svých pokusech zničit logistiku ukrajinských námořních přístavů a podkopat ekonomiku a potravinovou bezpečnost,“ napsal Kuleba a dodal, že Přístavy v Oděské oblasti byly celou noc vystaveny nepřetržitým nepřátelským útokům.
Kuleba oznámil, že ruské drony zasáhly sklady civilních podniků, čluny a lodě plující pod vlajkami Slovenska a Palau. Dodal že, hasiči likvidují požáry, přístavní pracovníci pokračují v prohlídce škod. Dochází k částečným výpadkům elektřiny.
Vicepremiér dodal, že ruské údery též poškodily plavidlo plující pod liberijskou vlajkou v Mykolajivské oblasti a lvovskou železnici.
Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily. Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už téměř čtyři roky.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině.