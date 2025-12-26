Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska

Autor: ,
  9:15aktualizováno  9:15
Noční ruské údery na přístav v jihoukrajinské Oděse poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to v pátek bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Poznamenal, že záchranáři hasí požáry na místech útoků.
Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025)

Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025) | foto: telegram.com/OleksiiKuleba

Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025)
Následky ruských úderů na ukrajinský přístav Oděsa. (25. prosince 2025)
Následky ruských úderů na ukrajinský přístav Oděsa. (25. prosince 2025)
Následky ruských úderů na ukrajinský přístav Oděsa. (23. prosince 2025)
8 fotografií

„Nepřítel pokračuje ve svých pokusech zničit logistiku ukrajinských námořních přístavů a podkopat ekonomiku a potravinovou bezpečnost,“ napsal Kuleba a dodal, že Přístavy v Oděské oblasti byly celou noc vystaveny nepřetržitým nepřátelským útokům.

Kuleba oznámil, že ruské drony zasáhly sklady civilních podniků, čluny a lodě plující pod vlajkami Slovenska a Palau. Dodal že, hasiči likvidují požáry, přístavní pracovníci pokračují v prohlídce škod. Dochází k částečným výpadkům elektřiny.

Vicepremiér dodal, že ruské údery též poškodily plavidlo plující pod liberijskou vlajkou v Mykolajivské oblasti a lvovskou železnici.

Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily. Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už téměř čtyři roky.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině.

