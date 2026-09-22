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Ruské údery na Dněpropetrovskou oblast mají tři oběti. Ukrajina cílila na rafinérii

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  8:51
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Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.

Válka na Ukrajině

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Hanža o ruských útocích informoval po celou noc. „Rusové zaútočili na průmyslové podniky ve třech městech v oblasti zároveň,“ oznámil nejdříve a varoval obyvatele regionu na východ od středu Ukrajiny, že nebezpečí trvá a že mají zůstat na bezpečných místech.

Ráno uvedl, že v troskách podniku zasaženého při útoku našli záchranáři těla dvou lidí a že tam mohou být ještě další. Později oznámil, že mrtví jsou tři a záchranáři v rozvalinách hledají další osobu. Z šesti zraněných skončila většina v nemocnici.

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Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Nedílnou součástí války se staly takřka každodenní dronové útoky, které ruská i ukrajinská armáda podnikají na území nepřítele.

Gubernátor ruské Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev na telegramu ráno napsal, že minulou noc „jsme znovu odráželi útok ukrajinské armády“ a že protivzdušná obrana zneškodnila desítky dronů. Cílem útoku byly podle něho průmyslové podniky, poškozené jsou ale i civilní objekty, včetně rodinných domů a automobilů. Krizový štáb shromažďuje informace o následcích náletu, napsal také.

Podle telegramového kanálu Astra v Samaře po ukrajinském útoku hoří Kujbyševská rafinérie, která je jedním z největších podniků petrochemického průmyslu v regionu a patří koncernu Rosněfť. Astra připomíná, že Ukrajina na rafinérii útočila už v minulosti a například loni v srpnu po náletu závod přerušil provoz. Taková situace se opakovala i letos v červnu.

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