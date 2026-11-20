„Prověřujeme dva případy možného narušení našeho vzdušného prostoru“ na jihovýchodě Polska, řekl mluvčí operačního velitelství polských ozbrojených sil Jacek Goryszewski. Uvedl také, že při rozsáhlém ruském útoku proti Ukrajině v noci na pátek odstartovaly polské i spojenecké vojenské letouny a po celou noc byly v pohotovosti systémy protivzdušné obrany. Armáda prověřuje údaje z radarů.
V noci lidé v oblastech u hranic s Ukrajinou v Podkarpatském a Lublinském vojvodství dostali na mobilní telefony varování před hrozbou vzdušného útoku a výzvu, aby si našli bezpečné místo a čekali na další informace.
Polský premiér Donald Tusk později uvedl, že aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku. Na místě, kde se mohl zřítit vzdušný objekt, pracují bezpečnostní složky, dodal.
Polská agentura pro leteckou navigaci PANSA na síti X informovala, že kvůli vojenským operacím byl na letišti v Řešově (Rzeszówě) pozastaven letecký provoz.
Operační velení polských ozbrojených sil oznámilo, že poblíž obce Chmielek v okrese Biłgoraj mohl havarovat blíže neurčený objekt. Podle agentury Reuters má armáda informace o možném zřícení neznámého objektu přibližně 45 kilometrů od ukrajinských hranic.
Rozhlasová stanice RMF FM následně informovala, že hasiči vyjeli do okolí městečka Rudnik nad Sanem severně od Řešova kvůli hlášení o dopadu blíže neurčeného objektu. Lidé slyšeli hluk také ve městě Bilgoraj ležícím asi 25 kilometrů severovýchodně od Rudniku.
Podle serveru Onet.pl přicházely informace o několika raketách letících do západoukrajinské Lvovské oblasti, a to na místa vzdálená jen asi 20 až 30 kilometrů od polských hranic.
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Ruská armáda zaútočila také na Kyjev, odkud úřady hlásí tři mrtvé. Zasaženy byly tři mosty přes Dněpr.