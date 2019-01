Ruský útok na internetu. Ukazujeme věci v jiném kontextu, říká muž z média financovaného Moskvou

LONDÝN/MOSKVA Zatímco svět řeší ruské agenty či ovlivňování voleb, vedou Rusko a Západ další, neviditelnou válku. Zbraněmi tu jsou diktafony a kamery, bitevním polem internet a vysílací vlny. V mediální válce mezi Ruskem a Západem narůstá poslední dobou napětí. „Zásluhu“ na tom mají Moskvou placená televize RT a multimediální projekt Sputnik.

Na zelený čtvereček s černými písmeny RT v logu televize, dříve známé pod názvem Russia Today, narazí uživatel internetu poměrně často. Stanice vysílá 24 hodin denně v angličtině, arabštině, ruštině a španělštině, používá všechny druhy přenosu a v USA je druhou nejsledovanější zahraniční zpravodajskou stanicí po BBC World. Od loňského prosince ale RT čelí problémům. Britský úřad pro regulaci médií (Ofcom) analyzoval deset pořadů RT a dovodil, že sedm z nich porušuje zásady nestrannosti. „Domníváme se, že ani v jednom případě nebylo toto pravidlo porušeno. RT nezbývá nic jiného než nechat přezkoumat tuto věc soudem,“ brání se televize.



Ruská propaganda. Web Sputniku se náklonností ke Kremlu netají

Facebook zase zrušil přes 500 účtů, u kterých ji prý americké bezpečnostní složky upozornily na spojení se Sputnikem. Pod skrytou identitou měly šířit lži a manipulace.



Ruský kontrolní úřad Roskomnadzor pak na oplátku začal prověřovat BBC kvůli podezření ze sympatií k teroristům Islámského státu při informování o válce v Sýrii.

Šíříme alternativu

Televize RT funguje od října 2005 nejprve pod tiskovou agenturou RIA Novosti, poté v podřízenosti státního podniku pro distribuci tisku Rospečať. Sputnik se objevil v roce 2014 jako rozhlasová stanice i zpravodajská agentura také pod patronátem RIA Novosti. A pokud RT vysílá ve čtyřech jazycích, Sputnik má mutací třicet a denně odvysílá 800 hodin hodin programu, což zhruba odpovídá nepřetržitému provozu 34 stanic. Obě stanice pak stojí ruskou státní pokladnu několik miliard rublů ročně.

„Říkáme to, co není řečeno,“ visí motto Sputniku na charakteristickém oranžovém pozadí v jeho kanceláři ve Washingtonu. „Ukazujeme věci v jiném kontextu,“ řekl pak reportérovi, který popisoval, jak to u Sputniku chodí, jeden ze zaměstnanců. Jak RT, tak i Sputnik totiž působí ve světě zcela legálně a na rozdíl od běžných konspiračních webů nijak neskrývají, že se snaží o „alternativní“ pohled na dění ve světě ruskýma očima.

Přes třináct let působení RT a pět let existence Sputniku však přineslo rozsáhlý seznam obvinění ze lží a manipulací. Například Evropský parlament označil v listopadu 2016 obě organizace za hlavní nástroj ruské informační války, francouzský prezident Emmanuel Macron jim o půl roku později zakázal kvůli „systematickému šíření falešných informací“ přístup na předvolební akce.

O co tu jde, je možné snadno pochopit z české verze Sputniku, který otevřeně upřednostňuje politiky z pravého i levého okraje politického spektra. Také se vysmívá liberálům, kritizuje EU a NATO a naopak například chválí ruské zbraně, o nichž se jinak neví, zda vůbec existují. Sputnik také otevřeně chválí prezidenta Miloše Zemana a v archivu je možné najít přes 25 článků o mluvčím hlavy státu Jiřím Ovčáčkovi.

„Putin je moudrý muž“

„Rozhovor s Ovčáčkem mi bez vysvětlení vyřadili z webu Literárních novin a jediné médium, jež se ho ujalo, byl Sputnik,“ řekl LN Vladimír Franta, jeden z českých spolupracovníků ruského webu, a přičítá to otevřenosti prezentovat ostrakizované osoby a názory. Jiný Čech zase popisuje zkušenost, kdy mu redaktorka řekla, že ho zpovídá pro článek do časopisu pro ruskou menšinu v Praze, nakonec se jeho názor objevil ve Sputniku.

Svou zkušenost se Sputnikem učinil koncem loňského roku polský exprezident Lech Wałęsa. „Asi bych mohl vysvětlit (ruskému prezidentu) Putinovi své postoje, pokud by mi dal příležitost ho přesvědčit. Je to moudrý muž a při rozhovoru s ním je třeba mít více argumentů,“ řekl exprezident v rozhovoru. Sputnik pak materiál prezentoval titulkem „Wałęsa řekl, že Putin je moudrý muž, dobré vztahy mezi Moskvou a Varšavou jsou možné“. Nelze se divit, že v protirusky naladěném Polsku sklidil exprezident vlnu kritiky.

V říjnu 2017 Facebook a Twitter zakázali Sputniku a RT na svých sítích reklamu, pokusy blokovat obě média ale byly spíš ojedinělé: učinily je na určitý čas jen Turecko a Litva. O takovém řešení stále nikdo neuvažuje, i když v poslední době napětí narůstá.

Například koncem prosince publikoval The Sunday Times jména a fotografie osmi zaměstnanců kanceláře Sputniku ve skotském Edinburghu. Na ruských sociálních sítích se vzápětí objevily osobní udaje 44 zaměstnanců tamní pobočky BBC, které podle Britů nemohly pocházet odjinud než od ruských úřadů.