Ruského hackera Nikulina vydaného z ČR do USA vyšetří psychiatři, rozhodl soud

San Francisco (USA) Rusa Jevgenije Nikulina, jehož letos na jaře Česká republika kvůli obvinění z hackerských útoků vydala do USA, poslal v úterý soud v San Francisku na psychiatrické vyšetření. Ruským médiím to sdělil Nikulinův advokát. Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. O vydání žádalo i Rusko.

Podle amerických vyšetřovatelů se Nikulin dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničních věcí v listopadu 2016.



Ministerstvo spravedlnosti ve stejné době obdrželo i extradiční žádost Ruska, podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán se nakonec rozhodl vydat Nikulina do USA.

Rusův advokát Arkadij Buch v úterý novinářům řekl, že Nikulinův psychický stav budou lékaři sledovat půl roku. Soud se tak prý rozhodl proto, že obviněný dlouhodobě ignoroval jeho rozhodnutí. Nikulin, který podle Bucha dosud psychiatrické vyšetření odmítal, přijal rozhodnutí soudu lhostejně. Nechová se agresivně, je ale prý zcela apatický.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu v září vydalo prohlášení, podle něhož jsou za případné zhoršení Nikulinova zdravotního stavu odpovědny americké úřady. Obhájce Buch tvrdí, že Nikulinovi byla ještě v České republice podávána silná hypnotika. Česká vězeňská zpráva letos v lednu informace o špatném Nikulinově zdravotním stavu popřela.

Už v červnu soud v San Francisku rozhodl, že hlavní líčení s Nikulinem začne příští rok v lednu. Zda bude termín vzhledem k prověřování jeho psychického stavu posunut, není zatím jasné.