Škola č. 4 pojmenovaná po sovětském letci oceněném jako hrdina SSSR Ivanu Černychovi uspořádala sérii filmových projekcí v rámci „opatření ke zvýšení úrovně protiteroristické bezpečnosti“. Žáci diskutovali o tom, proč se „hrdinové stávají zločinci“, „jak rozpoznat známky destruktivního chování“ a „jaké nebezpečí představují stereotypy a nesprávné představy o terorismu“, a snažili se „porozumět psychologii zločinců“, uvádí se na stránkách školy.
Žáci sledovali Harryho Pottera, superhrdinský film Batman začíná, filmovou adaptaci románu George Orwella 1984, ruský film Major Grom: Morový doktor a sovětský film Dvanáct křesel. Posléze analyzovali záporné postavy, jako jsou Draco Malfoy z Harryho Pottera či Ra’s al Ghul z Batmana.
Mezi diskutovanými postavami byl i hrdina románu 1984, úředník Winston Smith pracující na Ministerstvu pravdy v totalitní Oceánii připomínající Sovětský svaz za éry Josifa Stalina a jeho všeprostupujícího kultu osobnosti. Podle školy se jeho „destruktivní chování“ projevuje tím, že „se sám snaží postavit totalitnímu režimu a mění informace, které jsou v rozporu s hlavní ideou strany“.
Jako další známky Smithova špatného jednání škola zmiňuje jeho nenávist ke straně a „podkopávání důvěry v ni“, což může vést k revoluci.
Telegramový účet TV2, zaměřující se na Tomskou oblast, poznamenává, že ředitelkou školy je Irina Grabcevičová, která zasedá v městské radě za stranu Jednotné Rusko ruského prezidenta Vladimira Putina.
Orwellova kniha byla v SSSR až do roku 1988 zakázána. Po vypuknutí války na Ukrajině se v Rusku stala bestsellerem. Někteří Rusové ji z knihkupectví i kradli. Popularita podle pozorovatelů odrážela pocity části společnosti, zda se země neocitá v totalitním státě podobném Oceánii, kde dochází k pronásledování disidentů a některá slova se nesmějí vyslovit, například kritika války. Úřady například zadržely dva lidi, kteří knihu rozdávali, s tím, že se dopouštějí trestného činu diskreditace armády.
Ruští představitelé se snaží protirežimní náboj knihy využívat k vlastním účelům. Ruská překladatelka románu Darja Celovalnikovová prohlásila, že 1984 pojednává o „totalitním liberalismu“ vládnoucím na Západě. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila za „globální lež“ obecně přijímaný výklad, že Orwell psal o totalitarismu; podle ní naopak popisoval, jak liberalismus zavádí lidstvo do slepé uličky.