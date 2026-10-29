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Jsme váš nejlepší partner, řekl Putin na summitu Afričanům. Slíbil ruské know-how

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  10:23aktualizováno  10:23
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Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...

Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich nejlepší partner. (28. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
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Ruský prezident Vladimir Putin ve středu řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich nejlepší partner. Zároveň obvinil „koloniální“ Západ, že se stále snaží těžit ze zdrojů kontinentu a využívá dluhy afrických zemí k brzdění jejich rozvoje. Putin vystoupil na třetím summitu Rusko–Afrika v Moskvě.

Dvoudenní akce se účastní vládní delegace ze 48 zemí. Ruský prezident má v plánu bilaterální jednání s řadou z přítomných 22 afrických lídrů, přičemž témata rozhovorů zahrnují obchod, bezpečnost, dodávky zbraní či obilí.

Tato akce, která se poprvé konala v roce 2019, je součástí cíleného úsilí Moskvy o posílení politického, ekonomického a vojenského vlivu na kontinentu, kde nadále působí polovojenské jednotky ruského Afrického sboru. Ruská státní média a kulturní instituce se rovněž snaží rozšířit svou přítomnost v Africe a ruské státní podniky se zase snaží rozvíjet své zájmy od těžby surovin až po energetiku.

Snaha získat si přízeň afrických lídrů a dalších představitelů takzvaného globálního Jihu je součástí moskevské strategie, jejímž cílem je čelit tlaku Západu na mezinárodní scéně, který souvisí s ruskou válkou proti Ukrajině, poznamenal Reuters.

„Afrika se stále výrazněji prosazuje jako jeden z klíčových hráčů v globální ekonomice i politice,“ prohlásil Putin. „Vznik multipolárního světa však samozřejmě není snadný úkol; naráží na odpor zemí, které nejsou připraveny tuto realitu přijmout a které jsou zvyklé uvažovat v intencích své koloniální minulosti a pohádkově na ní bohatnout,“ dodal.

Putin, jehož západní kritici obviňují ze snahy zneužít africkou koloniální minulost ve prospěch Moskvy, nejmenoval konkrétní země, které má na mysli. Hovořil však o tom, co nazval „aktivními pokusy západních zemí“ uvrhnout Afričany do dluhového otroctví a donutit je přijmout tolik potřebné finanční prostředky za podmínek, jež podle Putina zpomalují dlouhodobý rozvoj.

Naproti tomu je Rusko připraveno sdílet své know-how a přenést do afrických zemí výrobu, namísto pouhého nákupu surovin. Tím by vznikla pracovní místa a daňové příjmy, sliboval ruský prezident.

Západní vlády obviňují ruské polovojenské jednotky z podpory vojenských junt v zemích na západě Afriky, jako je ta v Mali. Cílem má být posílení geopolitického vlivu Moskvy a vytlačení bývalých koloniálních mocností, například Francie. Moskva tato tvrzení odmítá.

Premiér Burkiny Faso Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo prohlásil, že spolupráce s Ruskem je transparentní a bere ohled na zájmy obou stran, přičemž Moskva se nesnaží vymazat africké jazyky a kultury. „Je to něco zcela odlišného od toho, co jsme zažívali s imperialistickou Francií,“ řekl ruské státní televizní stanici RT.

Putin na summitu uvedl, že Rusko podporuje posílení vlivu afrických zemí v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Dodal, že Moskva je připravena realizovat společné projekty v oblasti dopravní a zemědělské infrastruktury a že je rovněž připravena dodávat obilí a hnojiva dalším africkým státům.

Rusko za prvních devět měsíců letošního roku dodalo do Afriky na 13 milionů tun zemědělských produktů a na ruských univerzitách studuje přibližně 40 tisíc Afričanů, řekl Putin.

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