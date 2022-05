Zní to jako vtip Rádia Jerevan. Jaký programovací jazyk má v letošním roce největší úspěch u ruských programátorů? Odpověď: Arménský nebo kyrgyzský. Ruští IT specialisté pokračují v exodu ze země. Míří do postsovětských republik, které ještě donedávna byly považovány leda tak za zdroj levné pracovní síly pro Rusko.