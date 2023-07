Důvodů k hrdosti mají Rusové málo, říká tamní historik. Komu se podle něj podobá Jevgenij Prigožin?

Lidovky.cz: Vladimir Putin přirovnal nedávný pokus o povstání Jevgenije Prigožina a jeho žoldnéřů z Wagnerovy skupiny k roku 1917. Lze srovnávat to, k čemu došlo 24. června v současném Rusku, a rok 1917?

Podle mého názoru ano, ale nikoliv tak, jak to vnímá Putin. Pokud to chápu správně, Putin hovořil o říjnu 1917. To je jeho oblíbené téma o úderu do zad: že Rusko bylo připraveno o vítězství v první světové válce, že se dějiny země vydaly jinou cestou.

Podle mě je jakékoliv přirovnávání Prigožinovy vzpoury k bolševickému převratu nepřesné. Roku 1917 se nicméně odehrálo něco jiného, co události v Rusku před dvěma týdny připomíná víc. Sovětská historiografie to nazývala Kornilovou vzpourou.

Lidovky.cz: O co šlo?