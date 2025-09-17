Alexeje otrávili, ukázaly to testy v zahraničních laboratořích, uvedla Navalná

Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, napsala na platformě Telegram vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského diktátora Vladimira Putina zemřel loni v polovině února v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená.
„V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály,“ píše Navalná. „Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven,“ pokračuje manželka Navalného.

Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila. Ve svém příspěvku vyzvala k tomu, aby byly zveřejněny výsledky vyšetřování toho, „čím přesně byl otráven“. „Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích,“ dodala.

Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení.

Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku sedmačtyřiceti let. Ruské úřady přičetly jeho smrt přirozeným příčinám. Navalného rodina a spojenci to však odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu.

Ruské úřady od jeho smrti zintenzivnily tažení proti jeho spojencům a členům rodiny, jako extremistku označily vdovu Juliju, Navalného právníky odsoudily na roky do vězení. Navalná žije v exilu a po smrti svého muže slíbila, že bude pokračovat v jeho práci.

