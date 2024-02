Brutální vražda, ukázka Putinova režimu, reaguje svět na Navalného smrt

„Ať už jste si o Alexeji Navalném jako o politikovi mysleli cokoliv, právě ho Kreml brutálně zavraždil. To je fakt a je to něco, co bychom měli vědět o pravé povaze současného ruského režimu. Upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ napsal na síti X lotyšský prezident Edgars Rinkevičs.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský na Navalného smrt reagoval slovy: „Zločinecký ruský režim nechal umřít ve vězení opozičního lídra Navalného…nemám slov. RIP“ „Putinův totalitní režim má další oběť. Alexej Navalnyj nepřežil gulag. Odvaha a neústupnost na to, aby čelil teroru, nestačily. V myšlenkách jsem s jeho blízkými,“ píše také bývalý první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

A český ministr zahraničí Jan Lipavský upozorňuje, že „stále platí, že stejně jako se Rusko chová v zahraniční politice, chová se i ke svým občanům“. „Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti, jako Němcov nebo nyní Navalnyj – uvězněn a umučen k smrti za to, že se postavil Putinovi. Čest jeho památce,“ dodává.

„Zabili ho. Mám zlomené srdce. Myslím na jeho ženu a děti, jeho přátele a kolegy. Odpočívej v pokoji, odvážný Alexeji Navalnyj. Kéž najdeš mnoho úžasných řek, ve kterých si zaplaveš,“ vzkazuje generální tajemnice organizace Amnesty International Agnès Callamardová. Podle francouzského ministra zahraničí pak Navalného smrt ukazuje realitu Putinova režimu.

