Lidovky.cz: Jak vnímáte smrt Alexeje Navalného?

Je to zásadní událost, a to bez ohledu na to, jak se k němu ruská vláda nebo společnost oficiálně stavěla. Bez jakéhokoliv zveličování: jeho smrt je jedním z momentů, který Rusko posunul k bodu, odkud se už nejde vrátit k normálnímu stavu. I když tento bod už byl překročen dávno...