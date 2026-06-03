Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru

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  15:16aktualizováno  15:16
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Kontroverzní britsko-americký influencer Andrew Tate v úterý i se svým bratrem Tristanem dorazil do Ruska. Hned na moskevském letišti muže, který má na krku několik obvinění z obchodování s lidmi a znásilnění, přivítali chlebem a solí. Důvod jeho cesty není známý, spekuluje se však, že by se mohl zúčastnit ekonomického fóra v Petrohradu. Kromě něj tam přijel třeba i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.

„Tateovi v Moskvě,“ napsal jeden z nejznámějších představitelů manosféry na síti X k videu, kde jej muži a ženy v krojích vítají chlebem a solí, ale i tradičními písněmi a tancem. Tate také v příspěvku vyrukoval s ruským příslovím: „Udělej si nové přátele, ale neztrať ty staré.“

Kontroverzní influencer Andrew Tate dorazil do Ruska, kde jej přivítali chlebem a solí. (2. června 2026)
Kontroverzní influencer Andrew Tate dorazil do Ruska, kde jej přivítali chlebem a solí. (2. června 2026)
Německý exkancléř Gerhard Schröder (3. října 2024)
Andrew Tate. Jeden z nejtoxičtějších
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Oba bratři čelí obviněním ve Spojených státech a v Rumunsku, kde skončili i ve vazbě. Britská prokuratura proti nim pak loni vznesla jednadvacet obvinění včetně znásilnění, ublížení na zdraví a obchodování s lidmi. Tamní policie je viní také z dlouhodobého neplacení daní.

Účel jejich ruské návštěvy není jasný, už v úterý však podle portálu The Moscow Times někteří spekulovali, že by Tate mohl chtít navštívit Mezinárodní ekonomické fórum v Petrohradu, které začalo ve středu.

Do Ruska kvůli „Davosu“ ruského diktátora Vladimira Putina přijela i americká konzervativní komentátorka Candace Owensová, jež údajně vystoupí na panelu o „rodinných hodnotách“, či herec Steven Seagal.

Mezi hosty ekonomického fóra zřejmě bude i německý exkancléř Schröder. O jeho přítomnosti v moskevském hotelu Kempinski informoval korespondent německé televize n-tv Rainer Munz, který ho tam spatřil.

Dvaaosmdesátiletý politik má blízko k Putinovi. Ten ho také nedávno navrhnul coby možného vyjednavače o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, což nejen Kyjev, ale i Evropa odmítají.

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