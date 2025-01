Zoufalí Rusové na severu ztrácejí trpělivost. Putine, postav nám silnice, žádají prezidenta

Piněžský rajón v Archangelské oblasti, rozprostřený podél břehů řeky Piněga, čítá ve svých 19 vesnicích přes 17 500 lidí. Z některých nevede do Moskvy žádná silnice, protože se nacházejí na severní straně řeky. Když v zimě mrazivé počasí dovolí, člověk může vyrazit po zledovatělé ploše na druhou stranu. Často však spojení vede po neudržovaných polních a lesních cestách, ve kterých běžná auta jednoduše zapadnou.

V létě vás v přepočtu za sto korun převeze trajekt, ten však nemusí kvůli kolísavé hladině řeky vyplout. Silnější jedinci mohou ve snaze zajistit si léky nebo třeba nakoupit potraviny na druhou stranu dopádlovat. Pokud jde o kvalitu silnic, Archangelská oblast je podle agentury RIA Novosti pravidelně na chvostu žebříčku ruských regionů, který nově doplnili i o okupované ukrajinské oblasti.

„Silnice jsou pro nás nesmírně důležité, protože během několika měsíců v roce, kdy jsou cesty neprůjezdné, nemáme přístup k potravinám, nefunguje pošta a lidé se nemohou dostat do práce mimo ves,“ stěžují si zoufalí obyvatelé.

Samostatnou kapitolou je lékařská péče. Přestože v okolí ordinuje jediný doktor, místní úřady na něm šetří. Stát mu od letošního roku zkrátil pracovní dobu na polovinu. Ve vesnicích nemohou včas dostat potřebné léky. Podle obyvatel navštěvuje místního zdravotníka málo lidí, protože „nemá dostatek léků ani obvazy“. Čekací doby se mohou protáhnout i na několik hodin.

Do školy na koni

Když si koncem listopadu loňského roku muž z jedné z vesnic ošklivě zlomil nohu, do nemocnice v Cholmogorech, která je vzdálena 80 kilometrů, se ho tři dny ani nikdo nepokusil dostat. Pak ho převáželi po etapách. Noc strávil ve vesnici Bereznik a druhý den ráno auto nemohlo sjet silnici kvůli jejímu hroznému stavu. V důsledku toho musel být zraněný v neprůjezdných místech převezen na podomácku vyrobené bahenní bugině.

Nespokojeni jsou i záchranáři, kteří v minulém roce v Archangelsku a Novodvinsku vyhlásili stávku kvůli nízkým mzdám. Poté, co se záchranářům měl plošně zvednout plat alespoň na dvojnásobek průměrné mzdy, která činí asi 71 tisíc rublů (17 426 korun), si přišli zhruba jen na polovinu. Hlavní organizátorka stávky byla následně bez odůvodnění odvolána.

Populace stárne a školy postupně zavírají, ve vesnici Bereznik pak děti dojíždějí do vyučování na koni. „Rodiny se musí v hlavním městě zásobit jídlem na měsíce dopředu, aby měly zásoby mimo sezonu, až budou odříznuti. Mám pocit, že je úřady nechaly napospas našemu osudu. Jak se ale má moje 93letá matka dostat přes řeku, aby si koupila chleba?“ lamentuje nespokojená obyvatelka Galina pro server Novaja Gazeta.

„Pane Putine, nepotřebujeme ani asfalt!“

Stížnosti vedly místní státní zastupitelství ke slibu, že silnice bude do roku 2035. „K čemu je dobrá silnice za deset let. Mladí lidé se do vesnic nevrátí a starší lidé cesty potřebují teď hned,“ zní od místních.

Proto se vesničané snaží oslovit nejvyšší politické patro Ruské federace. Požádali Kreml o vybudování 18 kilometrů nezpevněné silnice, která by pomohla vyřešit alespoň část jejich problémů. Ve videozprávě Vladimiru Putinovi obyvatelé vysvětlují, jak se postupně zavírají jesle, školky nebo třeba zdravotní středisko, které rajón nahradil autobusem do nejbližší nemocnice. Ten ale není vytápěný a místní na něj musejí čekat venku i v té největší zimě.

Žádné dosavadní sliby o zlepšení infrastruktury prý stát nesplnil. I videozpráva zatím zůstává bez odpovědi Kremlu.