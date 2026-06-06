Ruská armáda zaútočila na dvě ukrajinské záchranné lodě v Černém moři

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  22:39aktualizováno  22:39
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Ruská armáda zaútočila v černomořských ukrajinských vodách na dvě civilní pátrací a záchranné lodě, uvedl ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Při útoku utrpělo několik lidí zranění."Nepřítel zaútočil na dvě lodě námořní pátrací a záchranné služby, které prováděly humanitární misi," napsal Kuleba na platformě Telegram.
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ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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„Bohužel jsou zde zranění. V současné době probíhá evakuace loděmi ukrajinského námořnictva,“ dodal. V příspěvku vicepremiér píše, že tato malá pátrací a záchranná plavidla jsou chráněna mezinárodním právem.

„Tento útok je dalším důkazem toho, že Ruská federace záměrně porušuje normy mezinárodního práva a představuje přímou hrozbu pro bezpečné fungování humanitárních námořních koridorů v Černém moři,“ zdůraznil Kuleba.

Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské agresi, dnes pokračovala v dronových útocích na ruské území. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruská protivzdušná obrana sestřelila za dnešek 339 ukrajinských dronů ve 13 oblastech, včetně Moskvy a oblastí nad Černým mořem. Ukrajinské útoky si vyžádaly v Brjanské oblasti podle ruské verze stanice BBC několik zraněných.

Ruský útok v Záporožské oblasti zabil podle úřadů řidiče minibusu. V Chersonské oblasti bylo při náletech bezpilotních letounů zraněno sedm lidí, uvedla místní prokuratura.

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