Nasaďte kavalerii! Ruští vojáci cvičí útoky na koních, chtějí je poslat na frontu

Autor:
  16:37aktualizováno  16:37
Ruští vojáci nasazení na Ukrajině se brzy mohou ocitnout na koňském hřbetě. Ruská média informovala, že armáda přemýšlí nad oživením jezdeckých jednotek. Někteří vojáci už začali cvičit jízdu na koni na bojišti pod palbou nepřátelských dronů. Podle propagandistů jde o „impozantní“ krok tváří v tvář moderním hrozbám.

„Moji vojáci se učí jezdit na koni. Výcvik je založen na předpokladu, že koňské instinkty snižují pravděpodobnost stoupnutí na nášlapné na miny a zvířata se snáze orientují v terénu a ve tmě,“ řekl ruskému deníku Kommersant jeden z velitelů ruské formace Štorm.

Taktika podle něho spočívá ve dvou mužích jedoucích na jednom koni, přičemž první drží otěže a druhý zajišťuje palebnou ochranu. Při příjezdu k ukrajinským pozicím mají vojáci seskočit a zaútočit.

Kommersant připouští, že ačkoliv koně mohou být v terénu hbití, vyžadují výcvik, krmení a péči. Rovněž mají mnohem nižší nosnost než vozidla. „Ruská armáda je nenasadí ve velkém měřítku,“ ubezpečuje čtenáře.

Pokus o návrat koní na moderní bojiště deník označil za symbolický.

„V ozbrojených konfliktech, které se staly arénami pro předvádění technologických inovací, jsou účastníci opět nuceni spoléhat se na základní nástroje – od analogových telefonních linek až po zvířata a povozy – když se moderní technologie ukážou jako příliš zranitelné,“ tvrdí.

„Tichý terénní taxík“

O záměru použít koně na frontě informovali také ruští váleční blogeři.

„Legendární 9. brigáda procvičuje taktiku, která stírá hranice mezi minulostí a budoucností války. Know-how Donbasu, Kavkazu a Střední Asie se stává impozantní silou tváří v tvář moderním hrozbám,“ uvedl telegramový kanál WarGonzo, jejž spravuje propagandista Semjon Pegov.

Ruští vojáci na koních v uniformách z 2. světové války projíždějí na Rudém náměstí v Moskvě během vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2025)
Ruské jednotky na donbaské frontě začaly útočit na motorkách.
Ruské jednotky na donbaské frontě začaly útočit na motorkách.
Rusové v Donbasu útočí na motorkách.
18 fotografií

„Kůň se stává tichým, terénním a rychlým taxíkem pro útočnou skupinu. Dodává vojáky na místo útoku svěží a zajišťuje rychlý ústup a doplnění munice tam, kam se vozidla nedostanou,“ vychválil nápad Pegov s tím, že nejde o náhradu za motorizované jednotky ale o jejich „účinný doplněk“.

Podle projektu Oryx ztratilo Rusko od zahájení invaze přes 17 tisíc kusů vojenské techniky (bez dronů), včetně více než čtyř tisíc tanků a osmi tisíc obrněných vozidel. Počet zničených civilních vozidel je ještě vyšší.

Média i ukrajinské drony už dříve ruskou armádu zachytily, jak na frontě používá alternativní dopravní prostředky, včetně motocyklů, elektrických koloběžek, oslů nebo nákladních aut GAZ-AA, která se vyráběla v Sovětském svazu ve 30. letech minulého století.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.