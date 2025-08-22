Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Asi 30 vojáků a důstojníků ruské 83. samostatné gardové výsadkové útočné brigády po sobě střílelo s cílem získat peněžní odměnu a státní vyznamenání. Celkově obdrželi přes 200 milionů rublů neoprávněně. Vyšetřování trestního řízení proti nim bylo ukončeno a předáno soudu.
Podplukovník Konstantin Frolov, držitel tří Řádů za statečnost, se účastní...

Podplukovník Konstantin Frolov, držitel tří Řádů za statečnost, se účastní vojenského soudního řízení ve věci svého velkého podvodu. (16. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Údajně jeden z nejlepších ruských sniperů Konstantin Frolov. (1. ledna 2024)
Hlavní aktéři kauzy, bývalý velitel brigády Arťom Gorodilov a šéf skupiny speciálních operací Konstantin Frolov, přiznali vinu a nyní svědčí proti svým kolegům. O události informoval ruský deník Kommersant.

V případu podvodného ublížení na zdraví jsou zapojeny tři desítky vojáků, včetně plukovníka Gorodilova a podplukovníka Frolova. Oba zmínění se přiznali a uzavřeli s hlavní vojenskou prokuraturou předběžné dohody o spolupráci.

Oba jsou obviněni z podvodu ve zvláště velkém rozsahu. Frolov je také obviněn z úplatkářství, nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

Podle zdroje listu souvisí poslední dvě obvinění s úkryty nalezenými v Luhanské oblasti, kde obviněný přechovával tři trofejní pistole, útočnou pušku, zásobníky s municí, několik min a granátů.

Trestní řízení bylo zahájeno po prověření výpovědi jednoho z vojáků brigády. V materiálech k případu Frolova se uvádí, že během rozsáhlé války utrpěl čtyři zranění, ačkoli měl na sobě nášivky s označením sedmi zranění - pěti lehkých a dvou těžkých. Vyšetřování prokázalo, že zranění neutrpěl během boje. Sám voják později uvedl, že jeho spolubojovníci na něj stříleli na jeho žádost a mířili tak, aby nezasáhli životně důležité orgány.

Pro 35 zúčastněných 200 milionů neprávem

Na přelomu června a července proto zatkl vojenský soud v Petrohradě Frolova a Gorodilova. V té době už případ převzal Státní vojenský soud Vyšetřovacího výboru Ruské federace, jehož vyšetřovatelé podle zdrojů Kommersantu nakonec identifikovali 35 účastníků machinací.

Podle vyšetřování tito vojáci obdrželi celkem více než 200 milionů rublů (přes 52 milionů korun) na odškodnění za zranění a úrazy údajně utrpěné na frontě. Tato zranění také sloužila jako podklad, aby mohli velitelé předložit návrhy na udělení Řádu za statečnost a Medaile za statečnost.

Od listopadu 2024 se platby za individuální zranění ve válce na Ukrajině pohybují od jednoho do tří milionů rublů (zhruba 260 až 790 tisíc korun) v závislosti na závažnosti zranění.

