Rusko se bojí dalších atentátů, velitelům radí nechat si narůst vousy

Příručka je určená lidem, kteří se dozví o hrozbě plánovaného atentátu nebo se domnívají, že by se mohli stát jeho terčem.
Autoři instrukcí vycházejí z toho, že ukrajinské tajné služby své cíle nejprve dlouhodobě monitorují. Informace o vojácích a jejich rodinách podle nich získávají ze sociálních sítí, médií i komunikačních aplikací a sledují jejich každodenní návyky, než zvolí vhodný okamžik k útoku.
Ministerstvo proto doporučuje potenciálním cílům, aby se stali co nejméně předvídatelnými. Mají změnit vzhled, nosit jiné oblečení, upravit účes, nechat si narůst vousy nebo začít nosit brýle. Důležité je také pravidelně měnit trasy do práce nebo na nákupy a vyhýbat se každodenní rutině. Instrukce zveřejnila exilová ruská politoložka Jekatěrina Šulmanová.
Pokyny se týkají také digitální bezpečnosti. Dokument radí odstranit ze sociálních sítí informace, které by mohly prozradit adresu nebo služební zařazení, vyměnit telefonní čísla i mobilní telefony a přijímat hovory pouze od známých kontaktů. Lidé by zároveň měli přestat používat aplikace zaznamenávající polohu, například chytré hodinky nebo fitness náramky.
Před každou cestou zkontrolovat podvozek
Velkou pozornost věnuje příručka automobilům, které se v posledních letech opakovaně staly nástrojem atentátů. Pokud je to možné, lidé z okruhu ministerstva obrany mají přestat používat vlastní vozy.
Před každou jízdou by navíc měli zkontrolovat podvozek i kola kvůli možné náloži a parkovat co nejdál od domova, ideálně pod dohledem kamer. Dokument podle portálu The Insider upozorňuje, že výbušniny lze odpálit při nastartování, otevření dveří, pomocí časovače i na dálku.
Instrukce rovněž doporučují omezit využívání doručovacích služeb, nepřebírat zásilky od neznámých odesílatelů, nejezdit výtahem s cizími lidmi a lépe zabezpečit vstupní dveře i okna.
Pokyn přichází po sérii atentátů na Rusy spojené s armádou a obranným průmyslem. Ten poslední se odehrál ve středu, když exploze automobilu v Jekatěrinburgu těžce zranila šéfa továrny na výrobu dronů Uraldronzavod Vladimira Tkačuka.
Na začátku srpna otřásl moskevskou restaurací výbuch během oslavy narozenin vrchního velitele ruských vzdušně-kosmických sil Alexandra Čajka. Exploze si vyžádala několik obětí a více než dvacet zraněných. Čajko atentát zřejmě přežil, o jeho stavu panují nejasnosti.
V červnu zahynul při bombovém útoku na svůj vůz šéf Hlavní raketové a dělostřelecké správy ruského ministerstva obrany Damir Davydov. O půl roku dříve stejným způsobem zemřel také Fanil Sarvarov, který vedl ředitelství operační přípravy ruského generálního štábu. Na seznamu obětí je také Zaur Gurtsijev, jenž se podílel na dobytí Mariupolu.
Mezi nejvýznamnější případy patří atentát na velitele vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Igora Kirillova. V prosinci 2024 ho před obytným domem v Moskvě zabila bomba ukrytá v elektrické koloběžce.