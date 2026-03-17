Trapas ruské jednotky pro likvidace v zahraničí. Zabijáky prozradil překladač

  21:45
Tajná ruská jednotka určená k likvidaci odpůrců v zahraničí utrpěla ránu poté, co jeden z jejích agentů nechtěně zanechal digitální stopu – při komunikaci s najatým zabijákem používal aplikaci Google Translate. Tato chyba umožnila americkým úřadům sledovat přípravu atentátu v reálném čase. Špion se nyní nachází ve vazbě v Kolumbii.
Ruský občan Denis Alimov po zadržení na letišti v Bogotě na základě oznámení...

Ruský občan Denis Alimov po zadržení na letišti v Bogotě na základě oznámení Interpolu vydaného USA. (25. února 2026)

Andrej Bokarev, šéf představenstva společností Trasmashholding a...
Ruský prezident Vladimir Putin a Andrej Bokarev. (28. února 2014)
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)
Případ se točí kolem dvaačtyřicetiletého důstojníka Denise Alimova, napojeného na jednotku známou jako Centrum 795. Kolumbijská policie ho zadržela koncem února na letišti v Bogotě. Vyšetřovatelé muže viní z organizace pokusů o vraždu dvou čečenských disidentů žijících v Evropě.

Zápletka podle portálu The Insider odstartovala poté, co se Alimov rozhodl po nezdaru vlastních lidí najmout externího mordýře. Tím se stal Darko Durovic – Srb žijící v USA. Alimov mu údajně nabídl odměnu 1,5 milionu dolarů za každou „deportaci do Ruska“, a to bez ohledu na to, zda oběť zůstane naživu. Plán ale narazil na problém: muži si nerozuměli.

Komunikaci proto řešili přes Google Translate, přestože jinak používali šifrovanou aplikaci. Při kopírování zpráv do překladače však vznikala čitelná stopa uložená na serverech v USA. Americká FBI si na tyto záznamy zajistila povolení a měsíce průběžně sledovala jejich komunikaci.

„Nyní nemohu potvrdit, kde v New Yorku se cíl nachází, protože jsem v Černé Hoře. Do New Yorku se vrátím kolem 20. prosince a pokusím se ho tam najít. Snaží se budit dojem, že je nonstop v EU, aby zamaskoval své stopy, ale ve skutečnosti je většinu času v USA. Tuto informaci jsem získal od svých kontaktů,“ napsal Durovic agentovi loni v listopadu.

Alimov nyní zůstává ve vazbě v Kolumbii a čeká na vydání do USA, kde mu hrozí obvinění ze spiknutí za účelem únosu a vraždy i z financování terorismu. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu doživotí za mřížemi.

„Nejtajnější jednotku ruské vojenské rozvědky neodhalil žádný přeběhlík ani agent, ale jazyková bariéra a soudní povolení,“ míní The Insider.

Náplň práce? Cílená neutralizace

Odhalení zároveň vrhá nové světlo na fungování Centra 795. Ruský generální štáb formaci vytvořil v prosinci 2022. Chtěl tak posílit schopnost provádět operace v zahraničí – od sabotáží až po únosy a cílené likvidace.

Jednotka má neobvyklou míru autonomie. Formálně sice podléhá náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi, její operace ale zastřešuje soukromá zbrojařská firma Kalašnikov, jenž obstarává zázemí i krytí. Za vznikem formace stojí miliardář a obchodník se zbraněmi Andrej Bokarev.

V čele Centra 795 je Denis Fisenko, dvaapadesátiletý veterán elitní jednotky Alfa. Fisenko získal třikrát Řád odvahy, stal se šampionem speciálních sil ve střelbě a podílel se na výcviku agentů FSB. Kromě toho působil, stejně jako Bokarev, ve vedení koncernu Kalašnikov.

Jednotka rekrutuje zkušené operativce napříč bezpečnostními složkami – od GRU přes FSB až po Rosgvardiji. Výběr je přísný a neprojde jím zhruba třetina uchazečů. Podle uniklých daňových záznamů pobírali vybraní zaměstnanci odměny kolem 7 800 dolarů měsíčně (165 tisíc korun).

Centrum 795 má zhruba 500 členů a dělí se na tři hlavní složky: zpravodajskou, útočnou a podpůrnou. „Organizační struktura i výběr personálu jasně ukazují, že cílem jednotky byla přeshraniční represe a cílená neutralizace pod rouškou firemního krytí,“ domnívá se The Insider.

