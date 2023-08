Je dobře, že se uskromníte. Úředníci chtěli západní auta, Putin řekl ne

„Ministerstva, vládní instituce a prezidentská kancelář mě požádaly, abych jim umožnil nadále nakupovat auta. A v podstatě chtěli z velké části nakupovat auta zahraniční výroby,“ postěžoval si Putin na setkání s vedoucími činiteli pro výrobu.

„Řekl jsem, že to je naprosto vyloučeno a že všichni úředníci by měli cestovat v domácích vozidlech. Může to znamenat, že auta některých lidí budou skromnější než dříve. A to je v pořádku. Ve skutečnosti je to dobrá věc. Všichni naši skvělí úředníci musí pochopit, že je důležité usilovat o rozvoj domácích značek,“ zdůraznil šéf Kremlu.

Portál Meduza připomíná, že už v devadesátých letech Putinův předchůdce Boris Jelcin zakázal vládním zaměstnancům jezdit v zahraničních vozidlech. Z experimentu ale po dvou letech sešlo poté, co se ruští úředníci neustále potýkali s rozpadajícími se auty. Sám Jelcin nikdy nepřestal jezdit ve vozidle zahraniční produkce.

Po Putinově komentáři státem vlastněná automobilka AvtoVAZ sdělila ruské agentuře RIA Novosti, že má produkční kapacitu pro poskytnutí aut ruským úředníkům. Samotná agentura ale dříve s odkazem na obeznámené zdroje tvrdila, že ruský automobilový průmysl je na uspokojení takové poptávky příliš malý.

„Zábavná matematika: V Rusku je 2,4 milionu úředníků. Z montážní linky závodu Moskvič ročně sjede 50 000 čínských vozů. Otázka: Kolik let bude trvat přesazení všech ruských úředníků do Moskvičů, za předpokladu, že jedno auto stačí úředníkovi na celý život?,“ sarkasticky upozornil na problémy ruského automobilového průmyslu populární ruský telegramový a twitterový účet Peskovův knír, který údajně rád čte i samotný Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Занимательная математика. Дано: В России 2,4 миллиона чиновников. С конвейера завода “Москвич” сходит в год 50 000 китайских автомобилей. Вопрос: сколько лет понадобится, чтобы пересадить всех российских чиновников на “Москвичи”, если предположить, что одной машины чиновнику… pic.twitter.com/NldO8Fh5ka — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 3, 2023

Problémy ruského automobilového průmyslu

Putin minulý rok v červnu nařídil vládě, aby rychle přišla s opatřeními na podporu ruského automobilového průmyslu poté, co země zažila výrazný pokles zájmu o vozidla domácí výroby v souvislosti s ekonomickými dopady západních sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov slíbil, že věnuje 29 miliard rublů na podporu poptávky po ruských autech.

Cena aut v Rusku za rok 2022 výrazně narostla. Podle ruského vládního statistického úřadu Rosstat cena za nové ruské auto v průměru vyrostla o 29,6 procenta, zatímco cena za auta západní produkce vzrostla o 39,1 procenta.

List Novaja Gazeta podotýká, že USA a EU neuvalily přímé sankce na export automobilů do Ruska nebo na výrobu v aut v zemi. Zakázaly ale dodávky „luxusních“ modelů do Ruska, podle stanov EU ty v hodnotě 50 tisíc eur a více. Do Ruska též nemohou elektrická a hybridní auta, a to včetně těch použitých.

Západní automobilky se z ruského trhu nicméně stáhly, přičemž kromě morálních důvodů zmiňovaly i logistické potíže. Pro ruský automobilový průmysl to je velká rána. V prvním čtvrtletí 2023 byla produkce aut o 76 procent nižší než v roce 2021 a o 65,6 procenta nižší než v roce 2022. Zatímco v březnu 2021 se v Rusku vyrobilo 365 tisíc aut, v březnu 2023 jen 86,4 tisíce.

Odchodu konkurence využila Čína, která zvýšila svůj podíl na trhu. Dovážená čínská auta nyní tvoří bez jednoho procenta polovinu ruského trhu, přičemž půl roku před válkou to bylo jen sedm procent. Číňané kompletují auta přímo v ruských továrnách po západních automobilkách.

Čínská auta jsou ale poměrně drahá, Rusové za ně zaplatí i dvakrát víc než kolik stojí přímo v Číně. Moskvič stojí více než dva miliony rublů, asi 470 000 korun, což je na domácí vůz v Rusku hodně. Čínské vozy se vyznačují navíc špatnou kvalitou. Podle ruského novináře specializujícího se na auta Vjačeslava Subbotina ale například ruská Lada je na tom ještě hůře.

„Rusové mají dobrý vkus, co se týče pěkných aut. Vědí, co tvoří slušnou značku: vlastnosti, pohodlí a především spolehlivost. Proto se orientují na evropský trh,“ říká Subbotin, podle něhož je jasné, že se ruští zákazníci své touhy nevzdají a snaží se západní auta získat přes prostředníky.