Náhoda, míní vyšetřovatelé o kabelech poškozených v Baltu. Experti nesouhlasí

„Zkoumání zatím nepřineslo důkazy o tom, že by obchodní lodě podmořské kabely poničily prostřednictvím kotev naschvál nebo na rozkaz Kremlu,“ řekli deníku The Washington Post (WP) nejmenovaní američtí a evropští představitelé zapojení do vyšetřování.

Dosavadní poznetky podle nich ukazují na nehody způsobené nezkušenými posádkami na palubách špatně udržovaných plavidel.

„V každém případě se objevilo vysvětlení, které naznačuje, že poškození bylo zřejmě náhodné, a nedostatek důkazů svědčících o ruské vině,“ řekl WP nejmenovaný činitel USA. Představitelé dvou evropských zpravodajských služeb uvedli, že s tímto hodnocením souhlasí.

Vyšetřování se soustředí na trojici incidentů z posledních 13 měsíců, při nichž byly lodě směřující do nebo z ruských přístavů podezřelé z přerušení spojů, které přivádí plyn, elektřinu a internet do severní Evropy.

Naposledy loni 25. prosince byly v Baltském moři poškozeny čtyři telekomunikační kabely a jeden kabel pro vedení elektrické energie mezi Finskem a Estonskem. V tomto případě mají finští vyšetřovatelé podezření na zapojení ropného tankeru Eagle S, který je součástí ruské stínové flotily. Finsko plavidlo zadrželo.

Předchozí případy se týkaly kontejnerové lodi registrované v Hongkongu, která v říjnu 2023 přerušila plynovod ve Finském zálivu, a čínské lodi, která loni v listopadu přerušila dva datové kabely ve švédských vodách.

Série incidentů vyvolala podezření, že Rusko ničí podmořskou infrastrukturu v rámci širší kampaně hybridních útoků napříč Evropou, a podnítila posílení bezpečnostních opatření.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v minulém týdnu oznámil novou operaci zaměřenou na ochranu podmořských kabelů v Baltu. „Aliance zřídí baltské centrum, jehož součástí budou vojenské lodě, hlídkové letouny či menší čluny a námořní drony, které budou provádět rozšířený průzkum a odstrašení,“ prohlásil na summitu v Helsinkách.

Země baltské části NATO se dohodly na posílení sledování v Baltu včetně inspekcí pojištění. Další opatření mají zahrnovat sledování plavidel i rozšíření sankcí namířených proti stínové flotile Ruska, tedy proti lodím, které Moskva využívá neoficiálně, aby obešla sankce na vývoz své ropy.

Odpovídá to ruským vzorcům, míní experti

Ačkoli podle vyšetřovatelů důkazy na Rusko neukazují, experti jsou ohledně vynášení takových soudů obezřetní.

„Přerušení kabelů mohou být nehody, zároveň je ale těžké vyloučit koordinovanou ruskou kampaň, když se ruské zpravodajské služby snaží vraždit německé obchodní manažery, zakládají požáry v továrnách po celé Evropě a umisťují bomby na nákladní letadla,“ řekl WP analytik Erica Ciaramella s odkazem na další ruské operace na kontinentu.

Podle litevského prezidenta Gitanase Nausédy trojí poškození kabelů v Baltu ukazuje, že nejde o nešťastnou náhodu a že je vysoká pravděpodobnost, že jde o úmyslné činy ze strany nepřátelských států.

Dvě plavidla podezřelá ze způsobení škod táhla své kotvy po mořském dně více než 160 kilometrů. Finští vyšetřovatelé minulý týden uvedli, že posádka tankeru Eagle S byla připravena přerušit další kabely a potrubí. „Plavidlo v době zadržení hrozilo přetnutím druhého elektrického kabelu Estlink1 a plynovodu BalticConnector mezi Finskem a Estonskem,“ uvedli.

„Loď, která by omylem upustila kotvu, by byla hned tak vychýlena z kurzu, že by se posádka snažila plavidlo zastavit a posoudit škody,“ řekl europoslanec a někdejší šéf finské vojenské rozvědky Pekka Toveri.

„Rusko získává řadu výhod, když k tomuto účelu využívá svou stínovou flotilu. Tou nejdůležitější je popíratelnost a nejednoznačnost. V současné době máme o složení stínové flotily jen malý přehled,“ řekl portálu Business Insider analytik Henri van Soest.

Konečné vlastnictví plavidla může být obtížné určit. Například loď Eagle S vlastní společnost registrovaná ve Spojených arabských emirátech, spravuje ji firma z Bombaje a pluje pod vlajkou Cookových ostrovů. Soest se domnívá, že plavidlo řídí Rusko, ale neexistuje žádné ověřitelné veřejné spojení. Kreml jakoukoli spojitost s incidenty v Pobaltí popřel.

„Šance na tři incidenty s upuštěním kotvy v Baltu v rozmezí 13 měsíců jsou mizivě malé, i když ne nulové. Prokázat úmyslnou sabotáž je však nesmírně obtížné,“ uvedl námořní expert Mike Plunkett.