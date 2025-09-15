Ruská a běloruská armáda v pátek zahájily společné cvičení Západ 2025, které se koná v obou zemích. Manévry se odehrávají v situaci, kdy napětí mezi Ruskem a NATO zesílilo kvůli tomu, že v noci na středu do polského vzdušného prostoru proniklo kolem 20 dronů, které podle Varšavy byly ruské.
Přítomnost Američanů na vojenském cvičení běloruský resort obrany prezentoval jako překvapení. „Kdo by si pomyslel, jak začne ráno dalšího dne cvičení Západ-2025,“ uvedl v prohlášení a podotkl, že tam jsou také zástupci dalších dvou zemí NATO, Maďarska a Turecka.
Na svém telegramovém kanálu zveřejnil fotografie vojenských pozorovatelů, kteří jsou rovněž ze Srbska, Íránu nebo Číny.
„Ukážeme vám, cokoliv vás bude zajímat. Co budete chtít. Můžete si tam zajít a promluvit si s lidmi,“ řekl Chrenin Američanům, kteří odmítli mluvit s novináři v místě cvičení, jež se konalo u města Barysav severovýchodně od Minsku.
Agentura Reuters jejich přítomnost na cvičení označuje za další známku oteplování vztahů mezi Washingtonem a Minskem, který je blízkým spojencem Ruska a v únoru 2022 umožnil ruské armádě, aby z jeho území vpadla na Ukrajinu.
V Minsku se minulý týden s autoritářským lídrem Alexandrem Lukašenkem sešel zástupce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale a Lukašenko dal souhlas s propuštěním 52 vězňů, mezi nimiž byli novináři a disidenti.
Coale uvedl, že výměnou za to Spojené státy zmírní sankce na běloruské státní aerolinky Belavia. Řekl také, že Trump chce v blízké budoucnosti znovu otevřít americkou ambasádu v Bělorusku a normalizovat s touto východoevropskou zemí vztahy. Trump rovněž po svém zástupci Lukašenkovi poslal přátelský vlastnoručně podepsaný dopis.