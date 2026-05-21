Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Záběry zveřejněné ministerstvem ukazují nasazení mobilního pozemního strategického raketového systému Jars, který je určen k odpalu mezikontinentálních střel, či pohyb strategických ponorek v Tichém oceánu a Severním ledovém oceánu.
Strategické zbraně mají ničivější potenciál než taktické jaderné zbraně, mají globální dosah a jsou klíčovou součástí jaderného odstrašení.
Součástí cvičení bylo ve čtvrtek například i využití nadzvukových leteckých střel Kinžal ruským letectvem k nesení jaderných hlavic. Tyto střely vybavené konvenčními hlavicemi ruská armáda využívá i k útokům na sousední Ukrajinu.
Do manévrů se během tří dnů zapojila raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly s více než 64 tisíci vojáky, 7800 kusy techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek, z toho osm strategických raketových.
Cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, probíhá v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO, kdy Moskva mluví o existenčním boji se Západem kvůli Ukrajině.
Kyjev zneklidňuje zapojení Běloruska, jehož hranice jsou nedaleko od ukrajinské metropole. Rusko dnes uvedlo, že do Běloruska dopravilo jako součást cvičení jadernou munici. Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku a první hlavice tam Rusko dopravilo téhož roku.