Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

  11:58
Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Moskva také umístila jadernou munici ve skladech ve spojeneckém Bělorusku, které se do manévrů kritizovaných sousední Ukrajinou rovněž zapojilo.

Záběry zveřejněné ministerstvem ukazují nasazení mobilního pozemního strategického raketového systému Jars, který je určen k odpalu mezikontinentálních střel, či pohyb strategických ponorek v Tichém oceánu a Severním ledovém oceánu.

Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Rusku. (21. května 2026)
Ruský mobilní strategický raketový systém projíždí během cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Rusku. (21. května 2026)
Ruští vojáci připevňují hypersonickou střelu Kinžal na stíhačku MiG-31 během cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Rusku. (21. května 2026)
Vojenský nákladní vůz opouští sklad během cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Bělorusku. (21. května 2026)
Ruští vojáci připevňují raketu na odpalovací zařízení systému Iskander-M během cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Bělorusku. (21. května 2026)
Strategické zbraně mají ničivější potenciál než taktické jaderné zbraně, mají globální dosah a jsou klíčovou součástí jaderného odstrašení.

Součástí cvičení bylo ve čtvrtek například i využití nadzvukových leteckých střel Kinžal ruským letectvem k nesení jaderných hlavic. Tyto střely vybavené konvenčními hlavicemi ruská armáda využívá i k útokům na sousední Ukrajinu.

Do manévrů se během tří dnů zapojila raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly s více než 64 tisíci vojáky, 7800 kusy techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek, z toho osm strategických raketových.

Cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, probíhá v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO, kdy Moskva mluví o existenčním boji se Západem kvůli Ukrajině.

Kyjev zneklidňuje zapojení Běloruska, jehož hranice jsou nedaleko od ukrajinské metropole. Rusko dnes uvedlo, že do Běloruska dopravilo jako součást cvičení jadernou munici. Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku a první hlavice tam Rusko dopravilo téhož roku.

