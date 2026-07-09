Exkurze do minulosti. Rusko zažívá podobnou benzínovou krizi jako před rozpadem SSSR

Jiří Just
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„Omlouváme se, vybavení je dočasně mimo provoz.“ Na většině čerpacích stanic v Rusku si řidiči aktuálně čtou podobné cedule. (29. června 2026) | foto: AP

Ukrajinci umožnili Rusům připomenout si kus sovětské historie. SSSR za jeho soumraku postihla benzínová krize. Rusko se z ní dostalo až po letech.

Mnohakilometrové kolony, zavřené benzínky a černý trh s nedostatkovými pohonnými hmotami. Benzínová krize v Rusku přetrvává. Pokud v Moskvě a Petrohradu je na současné poměry situace poměrně stabilní – benzín je k dostání, ale řidiči si musí vystát delší fronty –, v ruských regionech je deficit a nervozita mnohem větší.

Válka o kapku benzinu. Rusko a Ukrajina se chtějí navzájem uvrhnout do palivové krize

Ukrajinské útoky proti ruským rafineriím a zásobníkům s ropou a ropnými produkty probíhají posledních šest měsíců. A zkraje letošního léta se začaly projevovat právě nedostatkem pohonných hmot. Převážně v evropské části Ruska.

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