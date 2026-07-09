Exkurze do minulosti. Rusko zažívá podobnou benzínovou krizi jako před rozpadem SSSR

Mnohakilometrové kolony, zavřené benzínky a černý trh s nedostatkovými pohonnými hmotami. Benzínová krize v Rusku přetrvává. Pokud v Moskvě a Petrohradu je na současné poměry situace poměrně stabilní – benzín je k dostání, ale řidiči si musí vystát delší fronty –, v ruských regionech je deficit a nervozita mnohem větší.
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Válka o kapku benzinu. Rusko a Ukrajina se chtějí navzájem uvrhnout do palivové krize
Ukrajinské útoky proti ruským rafineriím a zásobníkům s ropou a ropnými produkty probíhají posledních šest měsíců. A zkraje letošního léta se začaly projevovat právě nedostatkem pohonných hmot. Převážně v evropské části Ruska.