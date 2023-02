Biden měl od Putina záruky, sirény v Kyjevě byly na efekt, píší o cestě Rusové

„Biden je právě teď v centru Kyjeva na Michajlovském náměstí. Tam, kde Bohdan Chmelnický hrozí Západu bulavou a ukazuje rukou na Moskvu, že je třeba přátelit se s Moskvou,“ posteskl si v pondělí na Telegramu ruský politolog Sergej Markov s poukazem na sochu legendárního vůdce kozáckých povstání proti Polsko-litevské unii.

„Biden jezdí do Kyjeva ne kvůli tomu, že je tak odvážný, ale protože je jeho nepřítel Putin tak čestný a civilizovaný. Biden si tak klidně může navštívit Kyjev protože je přesvědčen, že Putin dodrží svoje slovo a jemu tak nic nehrozí,“ vysvětluje dále Markov.

„Ale Putin nejezdí do Doněcku, protože všichni vědí, že v Kyjevě jsou u moci teroristé, kteří se Putina pokoušejí jakýmkoliv možným způsobem zabít. Klidně by Doněck utopili v ohni a nelitovali při tom tisíců lidských životů,“ argumentuje známý komentátor, proč se ruský prezident ještě nikdy nepřiblížil oblastem bojů, o výletu na frontu nemluvě.

„Návštěva Bidena v Kyjevě tak potvrzuje, že Rusko je v právu a stojí na straně dobra proti zlu,“ myslí si exposlanec a publicista považovaný svého času za jednoho z ideologů putinovské státostrany Jednotné Rusko.

Faktem je, že pro Kreml Bidenův výlet zas takové překvapení nebyl, Američané ho o tom několik hodin předem informovali, jak později potvrdil bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Ruský komentátor z toho však činí překvapivé závěry: Američané prý dostali záruky, že Rusko v době návštěvy nebude útočit na Kyjev ani trasy mezi hlavním městem a polskou hranicí.

Podle Markova bylo hlavním cílem cesty posílit Bidenovo postavení před jeho očekávaným oznámením, že chce obhajovat funkci. „V Demokratické straně se říká, že je moc starý a nemocný. Ale touto návštěvou ukázal, že je ve výborné formě. Kyjev má image frontového města. Po Bidenově návštěvě Kyjeva se tak dá říci, že bude prezidentem ještě pět let,“ myslí si Sergej Markov.

Ruská média zdůrazňují, že na záběrech Bidena a Zelenského v centru ukrajinské metropole jsou slyšet sirény varující před rizikem ruského raketového úderu. Ty jsou prý nepochybně falešné, je to jen zvukový efekt, kterým ukrajinské vedení tradičně doprovází návštěvy západních státníků.

„Zdá se, že Zelenskyj má Američany za hlupáky a blázny. Je jasné, že Biden se mohl v Kyjevě objevit pouze v případě, že Moskva byla informována o harmonogramu jeho pobytu a zaručila, že na území Kyjeva v té době nedopadne jediná raketa nebo bomba,“ píše Komsomolská pravda ve svém komentáři, v němž Bidena tituluje křestním jménem a jménem po otci „Joseph Robinovič“.

Podle autora komentáře se Ukrajinci z návštěvy amerického prezidenta radují jako malá štěňata. Biden podle něj v Kyjevě skutečně přislíbil neutuchající podporu a další balík pomoci, skutečný cíl cesty je však prý jiný: dokopat Volodymyra Zelenského k ofenzivě a vykázání nějakých úspěchů na bojišti.

„Od Zelenského se chce ofenziva. On ji chce také, ale také se jí panicky bojí. Protože neúspěch ho přivede na kraj propasti. Pokud by ukrajinský útok skončil fiaskem, už nedostane žádné další peníze, žádné tanky. A on sám bude muset uprchnout a hledat politický azyl,“ hodnotí pondělní události Komsomolská pravda

Proč by se ale kvůli pokárání Zelenského musel osmdesátiletý prezident USA trmácet vlakem z Polska do Kyjeva a zpět, už nevysvětluje.