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Rusko boje na Ukrajině během mírových jednání nezastaví, prohlásil Lavrov

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  12:30aktualizováno  13:13
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Rusko nezastaví boje během případných mírových jednání o ukončení války na Ukrajině, prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podobně se Moskva vyjádřila už v minulosti, naopak Kyjev za výchozí bod jednání označil příměří. Lavrov rovněž řekl, že by se chtěl na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku sejít s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem.

Válka na Ukrajině

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Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutalo válku a tvrdilo, že cílem je sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat.

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Moskva pro případné ukončení největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o postoupení území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt. Putin také v minulosti zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat ukončení války. Minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že ruský prezident si přeje válku ukončit a že by bylo dobré, kdyby si to přál i Zelenskyj.

Ukrajinského prezidenta Trump následně vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, neboť to podle něj škodí celému světu.

Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válečné tažení. Válku označuje Rusko jako speciální vojenskou operaci, tento termín dnes Lavrov znovu použil.

Moskva považuje Trumpův návrh, aby Rusko a Ukrajiny zastavily vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu, za dobrý nápad a dobrou iniciativu, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

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