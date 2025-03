„Od 1. dubna do 15. července 2025 povolat k odvodu ruské občany ve věku 18 až 30 let, kteří nejsou v záloze a kteří podléhají odvodu k vojenské službě, ve počtu 160 tisíc osob,“ stojí podle ruské agentury Interfax ve výnosu.

Stejným dekretem, jak dodává agentura, nařídil Putin propustit „vojáky, námořníky, seržanty a poddůstojníky, kterým vypršela vojenská služba“. Ta trvá jeden rok.

V loňském roce se horní hranice odvodu do vojenské služby zvýšila z 27 na 30 let. Při podzimním náboru povolala země do armády 133 tisíc Rusů, před rokem na jaře pak 150 tisíc. Podle listu The Moscow Times povolávají úřady nyní vůbec nejvíce lidí za posledních 14 let. Více jich bylo v roce 2011, a to 203 tisíc mužů.

Jak připomíná server Politico, nařízení přichází v době, kdy probíhají jednání o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, jež zprostředkovávají Spojené státy.

Prezident Donald Trump se tématu války na Ukrajině dotkl i například v nedávném rozhovoru s televizí NBC News. „Pokud Rusko a já nebudeme schopni dosáhnout dohody na zastavení krveprolití na Ukrajině a já si budu myslet, že je to ruská chyba...tak uvalím sekundární cla na ropu, na všechnu ropu z Ruska,“ uvedl tehdy Trump.

Na začátku února ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s britským novinářem Piersem Morganem prohlásil, že v bojích s Ruskem padlo do té doby 45 100 ukrajinských vojáků a dalších 390 tisíc bylo zraněno. Vedení země odhaduje, že na straně Ruska přesahují ztráty 915 tisíc mužů. Údaje však nelze nezávisle ověřit.

28. března 2025