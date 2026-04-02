Rusko v březnu nezískalo dle ISW nové území na Ukrajině. Poprvé za dva a půl roku

  22:25
Březen je po dvou a půl letech prvním měsícem, kdy Rusko ve válce na Ukrajině nezískalo žádné nové území. Vyplývá to z dat amerického Institutu pro výzkum války (ISW). Ruská strana však tvrdí opak.
Ukrajinští vojáci jedou na čtyřkolce poblíž města Pokrovsk (31. března 2026) | foto: Reuters

Ruský letecký úder na východoukrajinský Charkov zabil v noci na sobotu nejméně...
Ruské noční útoky dronů zasáhly nemocnici v Oděse (31. března 2026)
Ruský dron v noci zasáhl porodnici a obytný dům
USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil...
33 fotografií

Postup ruské armády se od konce loňského roku zpomalil kvůli místním průlomům ukrajinských sil na jihovýchodě Ukrajiny. V lednu ovládla 319 kilometrů čtverečních, za únor pak 123 kilometrů čtverečních. Podle agentury AFP šlo o nejmenší územní zisky od předloňského dubna.

Analytici z ISW vývoj z posledních měsíců dávají do souvislosti s ukrajinskými protiofenzívami, znemožněním přístupu ruské armády ke komunikačnímu systému Starlink a s restrikcemi Kremlu týkajícími se přístupu na Telegram. Tato aplikace pro zasílání zpráv, která je velmi oblíbená i mezi Rusy bojujícími ve válce na Ukrajině, byla v posledních měsících kvůli blokádám ze strany úřadů prakticky nepoužitelná.

Stejně jako v únoru Rusko i v březnu ztrácelo kontrolu nad územím v jižním úseku frontové linie mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí, kde ke konci ledna ovládalo více než 400 kilometrů čtverečních. V únoru se tato plocha zmenšila na 200 kilometrů čtverečních a v března na 144 kilometrů čtverečních.

Situace je ale pro Ukrajinu nepříznivá dále na sever v Doněcké oblasti v okolí Kramatorsku a nedalekého Slovjansku. Jde o poslední větší městskou aglomeraci v Doněcké oblasti, která je stále v držení ukrajinských sil.

Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil Cholodnyj Jar sleduje oblohu kvůli ruským dronům. (31. ledna 2026)
Centrální náměstí Nezávislosti bojuje s výpadkem elektřiny po ruských leteckých útocích na energetický sektor země v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
397 fotografií

Více než čtyři roky po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu Rusko okupuje něco přes 19 procent území sousední země. Většinu z toho ovládlo během prvních týdnů konfliktu. Přibližně sedm procent, včetně Krymu a částí Donbasu, Rusko nebo proruští separatisté měli pod kontrolou už před začátkem invaze.

Ruské strana poměrně často prohlašuje za „osvobozené“ další ukrajinské vesnice. Osvobozením je míněno dobytí dané obce. Ve středu Moskva oznámila, že její vojska kontrolují celou ukrajinskou Luhanskou oblast. Mluvčí ukrajinské armády ale uvedl, že v tomto regionu za posledních šest měsíců na bojišti nenastaly žádné změny.

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Doporučujeme

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Výběr z tisku

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Obrazem

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

