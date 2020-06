Rusko bude v referendu hlasovat o nové ústavě, Putinovi by prodloužila funkční období

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin v pátek u příležitosti oslav státního svátku uvedl, že základní ruské hodnoty musejí být vtěleny do nové ruské ústavy. Její novelu, o níž se bude 1. července hlasovat v referendu, podle něj podporuje „absolutní většina“ Rusů, informovaly světové tiskové agentury. Změny základního zákona mohou Putinovi otevřít cestu k setrvání u moci až do roku 2036.

„Máme společný historický kód, morální základy... úctu k rodičům, rodině a lásku k vlasti,“ prohlásil Putin u příležitosti slavnostního vztyčení vlajky ke Dni Ruska. „Podle očekávání bylo mnoho žádostí o začlenění těchto základních principů do ruské ústavy. Jsem si jist, že absolutní většina našich občanů tento názor sdílí a podporuje,“ dodal.



Jednalo se o první veřejné vystoupení Putina po několika týdnech. Od březnového vyhlášení koronavirové karantény se prezident objevil na veřejnosti pouze jednou, když u příležitosti oslav 75. výročí konce druhé světové války pronesl krátký projev před památníkem padlých nedaleko Kremlu.

Den Ruska se slaví na počest schválení deklarace o státní svrchovanosti Ruské federace přijaté před 30 lety.

Prezident, stejně jako mnoho dalších účastníků páteční ceremonie, neměl roušku a nedodržoval ani sociální odstup, ačkoli jsou v Moskvě tato nařízení kvůli přetrvávající koronavirové pandemii stále v platnosti. Podle agentury DPA si této skutečnosti všímala i státní média.

Referendum o nové ústavě

Ruské úřady v posledních dnech začaly uvolňovat koronavirové restrikce, ačkoli počty infikovaných téměř neklesají. Denní bilance nakažených se v posledních týdnech ustálila v rozmezí osmi a devíti tisíc. Celkově byl koronavirus v zemi zjištěn už u více než půl milionu lidí, přes 6700 osob s covidem-19 zemřelo.

Mnozí kritici vyjadřují kvůli uvolňování protikoronavirových opatření obavy z další vlny epidemie. Bez ohledu na ně budou Rusové 1. července hlasovat v referendu o nové ústavě.

Kreml novelu setrvale prezentuje jako širší legislativní změnu, která má nově definovat řadu oblastí života - od manželství po zakotvení rublu coby jediné platné měny. Skutečnost, že Putinovi umožní zůstat v úřadu další dvě období, několik měsíců trvající televizní a internetová kampaň pomíjí, podotýká agentura Reuters.

Navrhované změny Putinovi, který vládne od roku 2000, umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. U moci by tak mohl setrvat do května 2036.