Carlson za rozhovor s Putinem čelí kritice médií. Zuří i ruští emigranti

Carlson, který je vnímán jako člověk blízký americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi a který zpochybňuje pomoc Západu Ruskem napadené Ukrajině, o rozhovoru informoval v úterý. Je prvním americkým moderátorem, jemuž Putin poskytl rozhovor od chvíle, co před dvěma roky ruská vojska napadla Ukrajinu. Moskvu navštívil Carlson v době, kdy ruské úřady přes protesty Západu zadržují ve vazbě dva žurnalisty s americkým občanstvím - Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševovou. Termín odvysílání rozhovoru zatím není jasný.

Carlson připustil, že udělat podobný rozhovor přináší rizika, ale své rozhodnutí hájil: „Je to naše práce, je to žurnalistika. Naší povinností je informovat veřejnost.“

Jeho monolog, v němž také kritizoval západní média a tvrdil, že se západní tisk nesnaží vyslechnout Putinovo vidění situace, však vyvolal odpor amerických i ruských novinářů.

„Mnoho novinářů dělalo rozhovory s Putinem, který také často a hojně vystupuje s projevy,“ napsala na sociální síti X americká novinářka a historička Anne Applebaumová. „Carlsonův rozhovor je jiný, protože není novinář, ale propagandista, který v minulosti pomáhal autokratům zakrývat korupci.,“ dodala.

Zatímco západní média udělala „desítky rozhovorů“ s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, podle Carlsona se „jediný západní novinář neobtěžoval udělat rozhovor s prezidentem druhé země zapojené do tohoto konfliktu, Vladimirem Putinem“. „Většina Američanů netuší, proč Putin vtrhl na Ukrajinu a jaké má nyní cíle. Nikdy neslyšeli jeho hlas. To je špatně,“ dodal moderátor.

Řada předních žurnalistů však s tímto tvrzením nesouhlasí. „Opravdu si Tucker myslí, že se my novináři nesnažíme udělat rozhovor prezidentem Putinem každý den od jeho invaze na Ukrajinu?“ napsala Christiane Amanpourová, šéfka mezinárodní redakce stanice CNN. „Je to absurdní – budeme i nadále žádat o rozhovor, stejně jako to děláme už léta,“ dodala.

Stejně tak zpravodaj BBC v Rusku Steve Rosenberg uvedl, že stanice v posledních 18 měsících podala Kremlu několik žádostí. „Vždy jsme dostali odpověď ‚ne‘,“ napsal Rosenberg.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov potvrdil, že Kreml obdržel od západních novinářů několik žádostí o interview s Putinem. Moskva však všechna dotčená média považuje za zaujaté ve prospěch Ukrajiny. Carlsona si vybrali proto, že jeho postoje jsou jiné, řekl Peskov. Moderátor podle něj „není proruský, není proukrajinský, je proamerický“. „Je v příkrém rozporu s postojem tradičních anglosaských médií,“ dodal.

Rozhořčení nad Carlsonovými slovy nevyjadřují jen západní, ale i ruští novináři. „Neuvěřitelné! Jsem mezi stovkami ruských novinářů, kteří museli odejít do exilu, aby mohli dál informovat o válce Kremlu proti Ukrajině,“ napsala ruská novinářka Jevgenija Albacová. „Alternativou bylo jít do vězení. A teď nás tenhle zkurvysyn učí o dobré žurnalistice, zatímco točí z moskevského apartmá Ritz za tisíc dolarů,“ dodala.

Carlson dříve zveřejnil rozhovory s argentinským prezidentem Javierem Mileim a maďarským premiérem Viktorem Orbánem, které měly stovky milionů zhlédnutí. Trump, který usiluje o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v USA v listopadu letošního roku, otevřeně prohlásil, že by o Carlsonovi byl ochotný uvažovat jako o svém viceprezidentovi.