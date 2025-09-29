„Takhle dopadla česká ambasáda v Moskvě po řádění vandalů. Obrázek si udělejte sami. Velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ministerstvu zahraničí. Budeme se dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu,“ napsal ministr na síti X.
„Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů. Tento útok je nepřijatelný,“ dodal.
Česko-ruské vztahy jsou zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině už několik let na bodu mrazu a podobné incidenty a útoky na diplomatické budovy v obou zemích nejsou výjimečné.
Například v roce 2020 kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze aktivisté, kteří demonstrovali před českou ambasádou v Moskvě, vyvěsili na plot velvyslanectví nápis Stop fašismu a hodili do areálu několik dýmovnic. Policie proti nim nezasáhla. V Petrohradu zase aktivisté Jiného Ruska zapálili před českým generálním konzulátem dýmovnici a vyvěsili transparent s vulgárním heslem.
Budovu ruského velvyslanectví v Praze Bubenči zase v minulosti postříkali demonstranti červenou barvou, která symbolizovala krev kvůli ruskému napadení Ukrajiny. Rudá barva se později objevila i na schodech před ruským velvyslanectvím.