Ruská opozičnice při pobytu v Praze pocítila příznaky otravy, píší média

Šéfka nadace Svobodné Rusko Natalija Arnoová během pobytu v Praze na začátku května údajně pocítila příznaky otravy. S odvoláním na její známé to napsal ruský portál agents.media. Ten spekuluje, že mohlo jít o pokus ruských tajných služeb otrávit opoziční představitelku. Arnoová má americké občanství a žije už téměř deset let v USA, kam se uchýlila poté, co byla kvůli tlaku z Kremlu nucena opustit vlast.