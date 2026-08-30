Ruská armáda chystá masivní údery na ukrajinskou energetiku, oznámila Moskva

Ukrajinský útok způsobil požár, který se již podařilo uhasit, a poškodil několik obytných budov, uvedly místní úřady.
Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 37 lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Ruský dron zasáhl sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.