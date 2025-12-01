Čínští turisté mohou do Ruska bez víz. Putin napodobil Peking a utužuje vztahy

  9:58aktualizováno  9:58
Ruský prezident Vladimir Putin zrušil víza pro turisty z Číny, oznámila ruská média. Dříve tak učinila Čína pro ruské občany. Opatření má platit do 14. září 2026. Podle agentury Interfax jde o roční zkušební provoz; první ruští turisté navštívili Čínu bez víz v polovině září. Peking a Moskva se sbližují na pozadí ruské války proti Ukrajině a souvisejících západních sankcí vůči Rusku.
Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin...

Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v čínském Tchien-ťinu (31. srpna 2025) | foto: Reuters

Prezidenti Čína a Ruska Si Ťin-pching a Vladimir Putin na schůzce v Kremlu. (8....
Lidé ve Vladivostoku účastní ceremoniálu u příležitosti zahájení rusko-čínských...
Život v Moskvě (7. července 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin uvítal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v...
14 fotografií

Podle Putinova dekretu smějí čínští občané kvůli turistice či obchodu přicestovat do Ruska na nejvýše 30 dní či bez víz uskutečnit tranzit přes Rusko jen s běžným pasem.

Opatření se netýká zájemců o práci, studium či trvalý pobyt v Rusku, ani řidičů mezinárodní silniční dopravy či novinářů při pracovních cestách. Už v září přijala analogické opatření čínská strana.

Ředitelka sdružení ruských cestovních kanceláří Maja Lomidzeová odhadla, že počet čínských turistů v Rusku se v důsledku zvýší nejméně o 30 procent, hlavně v pohraničí na ruském Dálném východě.

Další expert Alexandr Bragin dokonce předpokládá, že dlouho očekávané zrušení víz by mohlo počet čínských turistů, které lákají velkoměsta jako Moskva a Petrohrad či historicky atraktivní turistické lokality typu Suzdal, zdvojnásobit.

Loni Rusko navštívilo při zájezdech cestovních kanceláří čtyřikrát více čínských turistů než předchozí rok, skoro 850 000 oproti necelým 200 000 v roce 2023. Loni do Ruska celkem přicestovalo 1,2 milionu Číňanů a do Číny se vydalo 1,6 milionu Rusů. Letos v prvním čtvrtletí přicestovalo 106 700 čínských občanů, napsal časopis Forbes ve své ruské verzi.

