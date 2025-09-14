Rusové na cvičení s Bělorusy úspěšně otestovali hypersonickou raketu Cirkon

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem, jehož se účastní na 30 000 vojáků, otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon). Podle Moskvy je vyslalo na cíl v Barentsově moři.
Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon), kterou vyslalo na cíl v Barentsově moři. (14. září 2025) | foto: Reuters

„Podle objektivních monitorovacích údajů získaných v reálném čase byl cíl zničen přímým zásahem,“ konstatovalo ruské ministerstvo obrany, které už střelu testovalo opakovaně v minulosti.

Ruský prezident Vladimir Putin už v roce 2019 uvedl, že Cirkon je schopen letět rychlostí zhruba devětkrát vyšší než rychlost zvuku a zasáhnout cíle na moři i na souši na vzdálenost více než 1000 kilometrů. Patří k nové generaci ruských zbraní, které podle Putina mohou zasáhnout jakýkoliv cíl na Zemi a proniknout i americkou protiraketovou obranou.

Vojenské manévry nazvané Západ 2025 Rusko s Běloruskem zahájily v pátek, trvat mají do úterý. Cvičení začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo ruské drony.

Minsk i Moskva, která už více než tři a půl roku vede válku proti Ukrajině, opakovaně ujišťovaly, že manévry jsou ryze obranného charakteru a že nemají v úmyslu zaútočit na žádnou členskou zemi Severoatlantické aliance. Podle zprávy agentury DPA z tohoto týdne je cvičení v porovnání s minulostí relativně malé. V roce 2021 se manévrů zúčastnilo asi 200.000 vojáků, z nichž se pak značná část podílela na útoku na Ukrajinu z února 2022.

