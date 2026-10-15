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Chceš žít v Rusku? Hybaj do války. A nezapomeň odsoudit politiku své původní vlasti

Jiří Just
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Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské oblasti (2. října 2026) | foto: Alexander KazakovReuters

Ruské úřady vydávají občanství a trvalý pobyt cizincům mimo spřátelené země, jen když budou bojovat na Ukrajině. Doplácejí na to především fanoušci Ruska. Radikální přitvrzení ze strany Moskvy přitom nesouvisí s válkou na Ukrajině, ale s terorismem.

„Nepřijel jsem sem podepsat smlouvu,“ říká poněkud roztrpčeně Arend Feenstra. Kanaďan, který uprchl do Ruska před „woke ideologií“, narazil na tvrdou realitu ruské migrační politiky. Aby mohl získat dlouhodobý pobyt v zemi Vladimira Putina, musí si ho doslova vybojovat na ukrajinské frontě.

Případ kanadského farmáře Arenda Feenstry z kanadské provincie Ontario zarezonoval Ruskem začátkem října. V lednu 2024 odjel se svou manželkou a osmi dětmi do Ruska. Usadil se v Nižněnovgorodské oblasti ležící zhruba 450 kilometrů od Moskvy.

Rusko spustilo plošný systém digitálního sledování migrantů. Při vstupu do země se povinně odebírají biografické a biometrické údaje.

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