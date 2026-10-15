„Nepřijel jsem sem podepsat smlouvu,“ říká poněkud roztrpčeně Arend Feenstra. Kanaďan, který uprchl do Ruska před „woke ideologií“, narazil na tvrdou realitu ruské migrační politiky. Aby mohl získat dlouhodobý pobyt v zemi Vladimira Putina, musí si ho doslova vybojovat na ukrajinské frontě.
Případ kanadského farmáře Arenda Feenstry z kanadské provincie Ontario zarezonoval Ruskem začátkem října. V lednu 2024 odjel se svou manželkou a osmi dětmi do Ruska. Usadil se v Nižněnovgorodské oblasti ležící zhruba 450 kilometrů od Moskvy.
Rusko spustilo plošný systém digitálního sledování migrantů. Při vstupu do země se povinně odebírají biografické a biometrické údaje.