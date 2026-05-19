Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, z polygonů odpálí salvy raket

Cvičení, které potrvá do 21. května, se zúčastní raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly.
Do manévrů se zapojí 64 tisíc vojáků, 7800 kusů techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek.
Při cvičení se podle komuniké bude trénovat i společné použití jaderných zbraní rozmístěných ve spojeneckém Bělorusku. To o den dříve oznámilo, že běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití.
Minsk je nejbližším spojencem Ruska, které v Bělorusku rok po vpádu na Ukrajinu rozmístilo své taktické jaderné zbraně, ale zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. Ukrajina cvičení odsoudila a rozmístění jaderného arzenálu na území svého severního souseda označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost.