Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, z polygonů odpálí salvy raket

  10:00aktualizováno  10:00
Ruské jaderné síly v úterý zahajují třídenní cvičení na téma přípravy a nasazení jaderných sil pod hrozbou agrese, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Při cvičení se počítá s odpálením raket a střel s plochou dráhou letu z polygonů na ruském území.
Ruské mezikontinentální rakety RS-24 Jars | foto: Ministerstvo obrany Ruské federace

Cvičení, které potrvá do 21. května, se zúčastní raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly.

Do manévrů se zapojí 64 tisíc vojáků, 7800 kusů techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek.

Při cvičení se podle komuniké bude trénovat i společné použití jaderných zbraní rozmístěných ve spojeneckém Bělorusku. To o den dříve oznámilo, že běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití.

Minsk je nejbližším spojencem Ruska, které v Bělorusku rok po vpádu na Ukrajinu rozmístilo své taktické jaderné zbraně, ale zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. Ukrajina cvičení odsoudila a rozmístění jaderného arzenálu na území svého severního souseda označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost.

