Ruský vrtulník Ka-226 se v pátek zřítil v Dagestánu. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu (KEMZ). Pět lidí zemřelo, včetně zástupce generálního ředitele závodu pro stavebnictví a dopravní podporu. Záběry pádu se šíří na sociálních sítích.

Vrtulník spadl v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře na obytný dům. V něm v té době nikdo nebyl.

Ruská média původně uváděla, že na palubě byli turisté. KEMZ nicméně později zveřejnilo jména obětí. Čtyři zaměstnanci závodu zemřeli, spolu s leteckým mechanikem. Další tři lidé byli zraněni.

Není jasné, co vedlo k zřícení vrtulníku. Ruský letecký úřad Rosaviacija ji klasifikuje jako „katastrofu“. Podle vyšetřovatelů nic zatím neukazuje na sabotáž. Svědci tvrdí, že vrtulník během letu začal hořet a posádka se pokusila přistát na pláži.

KEMZ je pod západními sankcemi za svoji participaci na ruské agresi vůči Ukrajině. Závod vyvíjí a vyrábí vybavení pro ruské letouny Suchoj a MiG.

Portál Kyiv Independent připomíná, že kvůli sankcím ruský letecký průmysl nemá potřebné západní součástky, což se projevuje na vysoké poruchovosti ruských strojů.

